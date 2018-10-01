Kütahya Belediyesi'nden örnek bir proje daha

İnsana dokunan hizmetlerle sosyal belediyecilik alanında önemli çalışmaları hayata geçirdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, yürüttükleri saha çalışmaları ve ihtiyaca yönelik projeler ile vatandaşların yanında yer almaya devam ettiklerini belirtti.

Saraçoğlu, “ Engelli vatandaşlarımıza hizmet etmek, onlar için yaşam alanlarını kolaylaştırmak, caddelerde, sokaklarda tüm kamu kurumlarında rahat bir şekilde işlerini görebilmeleri noktasında düzenlemeler yapıyoruz. Belediyemiz tarafından yapımına başlanacak olan Yamantürk Engelsiz Yaşam Merkezi engelli vatandaşlarımızın günlük hayatta karşılaştığı sıkıntıları ortadan kaldıracak ve engelliler yararına hizmet veren dernekleri tek çatı altında toplayacaktır. Engelsiz Yaşam Merkezi, Kapalı Spor Salonu, Gençlik Merkezi, Evlendirme Dairesi ve Yüzme Havuzunun bulunduğu Kütahya Kent parka toplam 2 bin metrekare olarak inşa edilecek. Zemin ve birinci katı engelsiz yaşam ofisi olarak kullanılacak olan, merkezin ikinci katı Kent Konseyinin kullanımına ayrılacaktır” dedi.(EFE)