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19 Haziran 2017 12:37

Kütahya Belediyesinden şehit aileleri ve yakınlarına iftar

Kütahya Belediyesi tarafından şehit yakınları ve aileleri onuruna iftar programı düzenlendi.

Kütahya Belediyesinden şehit aileleri ve yakınlarına iftar

19 Haziran 2017 12:37


Şehit aileleri iftar yemeğinde bir araya gelen Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, “Bu ülke için canını verenlere minnettarız” dedi.


Saraçoğlu, Kütahya Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen iftar yemeğinde şehitlerin aileleri ile tek tek görüşerek, istekleri dinlendi.


Yemek sonrası konuşan Saraçoğlu, şehit aileleri ile birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


Belediye olarak her zaman şehit ailelerinin yanında ve destekçisi olacaklarını belirten Başkan Kamil Saraçoğlu, "Bu güzel vatanın savunulması ve bu vatanın ilelebet payidar olması için şehit verdiğimiz evlatlarımızı bir kez daha rahmetle minnetle ve şükranla yad ediyorum; ruhları şad, mekanları cennet olsun. Bu toprakları vatan yapmak için gözünü kırpmadan canını veren bütün aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnetle anıyorum” diye konuştu. (EFE)




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