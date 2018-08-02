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02 Ağustos 2018 12:12

Kütahya Belediyesi’nden Yaz Kur’an Kursu öğrencilerine piknik

Kütahya Belediyesi, Kütahya İl Müftülüğü Yaz Kur’an Kursu öğrencilerine yönelik piknik programı düzenledi.

Kütahya Belediyesi’nden Yaz Kur’an Kursu öğrencilerine piknik

02 Ağustos 2018 12:12


Diyanet İşleri Başkanlığı ve Kütahya İl Müftülüğü himayesinde faaliyet gösteren Fuat Paşa Yatılı Kız Hafızlık Kuran Kursu öğrencileri Kütahya Belediyesi tarafından düzenlenen piknik organizasyonunda minikler doyasıya eğlendi.


Kütahya Belediye Çamlıca Piknik alanında düzenlenen programda Fuat Paşa Yatılı Kız Hafızlık Kuran Kursu öğrencilerinden oluşan yaklaşık 100 öğrenciye Belediye Başkan Yardımcısı Ali İhsan Ertaş, şehir dışı programı sebebiyle programa katılamayan Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu’nun selamını iletti.


Kütahya Belediyesinin kurs ve öğrencilere desteklerinin devam edeceğini ifade eden Belediye Başkan Yardımcısı Ali İhsan Ertaş, öğrencilere derslerinde başarılar diledi.


Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar ve minik hafız adayları, Kütahya Belediyesi adına Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu’na vermiş olduğu katkı ve desteklerden dolayı teşekkür etti.


Çamlıca Piknik alanında düzenlenen programına, Belediye Başkan Yardımcısı Ali İhsan Ertaş, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, İl Müftü yardımcısı Mehmet Arslaner ve öğrenciler katıldı. (EFE)




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