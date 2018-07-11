Kütahya Belediyesi’nin 2 milyon TL’lik projesi hayata geçirildi

Kütahya Şehzadeler Güneş Enerjisi Santrali ve Gözlem Evi Projesi’nin faaliyete geçmesi ile birlikte Kütahya Belediyesi ikinci güneş enerji santrali projesi olan Evliya Çelebi Güneş Enerji Santrali’nin çalışmalarına başladı.

Zafer Kalkınma Ajansı’nda gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Vekili Veli Oğuz, "Zafer Kalkınma Ajansının faaliyetleri bölgesindeki paydaşların vereceği katkılarla anlam kazanıyor. Başvuru yaparak ve başarılı olarak daha önceki çalışmalarımızda Kütahya Belediyesi ile güzel projelere imza attık. Kütahya Belediyesi ile yenilenebilir enerji anlamında da bu ikinci projemiz olacak. Enerji noktasında, ülkemizin enerji ihtiyacını karşılama noktasında bunlar önemli, örnek ve model projelerdir. Zafer Kalkınma Ajansı ve Kütahya Belediyesinin tecrübeli ekipleri ile beraber bu projeyi de başarıyla uygulayacağımıza eminim. İnşallah bundan sonraki süreçte de daha güzel, daha yeni projeleri beraber gerçekleştirmeyi ümit ediyorum. Kütahya Belediyesi Evliya Çelebi Güneş Enerji Santrali projenin başarısından dolayı Belediye Başkanımız Kamil Saraçoğlu ve ekibini tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

Kütahya Belediyesi Evliya Çelebi Güneş Enerji Santrali projesi ile ilgili bilgiler veren Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, "Zafer Kalkınma Ajansının hibe destekli projelerinden faydalanma noktasında Kütahya Belediyesi olarak proje bedeli 2 milyon TL olan Evliya Çelebi Güneş Enerji Santrali projemizin 1 milyon 200 bin lirasını Zafer Kalkınma Ajansından hibe olarak aldık. Projemizi inşallah 24 ay sonra teslim almış olacağız. Amacımız şehrimize Evliya Çelebi Güneş Enerji Santrali kurarak sosyal donatılarda, turizm tesislerinde yatırım yerinin mevcut yenilebilir enerji potansiyeli dikkate alınarak yeşil yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılmasına katkı sağlanmasıdır. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Belediyemizin Sosyal ve Üretici Belediyecilik anlamında önemli bir ihtiyacı karşılanacaktır. 3 Temmuz 2005 tarihli 5393 Sayılı Belediye Kanununa göre Belediyelerin bu konularda sorumlulukları vardır. Böylelikle Belediyemiz aldığı kararlar doğrultusunda yaklaşık 500 kişilik kadrosu ile gelişme stratejilerini uygulamış ve ilgili alanda yönetim kapasitesini artırmış olacaktır. Ayrıca üretilecek enerjinin bir bölümü ile Belediye Akkent Mahallesinde yaşayan yaklaşık 100 bin kişinin yararlandığı Kültür ve Spor Merkezi’nin elektrik ihtiyacı da karşılanacak olup toplumsal faydanın artmasına katkıda bulunulacaktır. Öte yandan Kütahya Otogarı ve Belediye Makine İkmal Tesisleri ve bunlardan istifade eden Kütahyalı vatandaşlarımız da hedef gruba dâhildir. Aynı zamanda TR33 Bölgesinde sürdürülebilir bir çevre için modern ve yenilikçi altyapıların tesis edilmesi suretiyle bölgenin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlanmış olacağız. Projemizin ülkemiz, şehrimiz ve hemşehrilerimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Evliya Çelebi Güneş Enerji Santrali hibe sözleşmesi, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu ile Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri vekili Veli Oğuz tarafından imzalandı. (EFE)