Kütahya Belediyesi’nin 2018 yılı bütçesi 526 milyon

Saraçoğlu, düzenlediği basın toplantısında, yeni yılda belediyenin 318 milyon TL geliri, 326 milyon TL de giderinin olacağını dile getirdi. Saraoğlu, bütçenin 200 milyon TL’sinin kentsel dönüşüme aktarıldığını belirtti.

Bütçenin yüzde 61’i yatırımlara ayrıldığını dile getiren Başkan Saraçoğlu, "Bütçenin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah, bu bütçesiyi hayırlısıyla kullandırmayı nasip eylesin. Rabbim, bu bütçeyi milletimizin, Kütahyamızın hizmetinde kullandırmayı nasip eylesin.Belediyede 25 müdürlük var. Müdürlüklerin arasında yatırımların yüzde 57’si Fen İşleri Müdürlüğümüze ayrılmıştır.Yeni hizmet binamızla birlikte 50 milyon TL borcumuz var. Borçlarımızı ödeyecek durumdayız. Kredi verelim diye Belediye sürekli banka müdürleri geliyor.Bu da, bizim bütçemizin ne kadar sağlam olduğunu ortaya koyuyor" dedi.

Saraçoğlu, bütçenin yüzde 50’sinin belediyenin öz kaynaklarından, diğer yüzde 50’sinin ise İller Bankası katkısından oluştuğunu sözlerine ekledi. (EFE)