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02 Haziran 2018 10:07

Kütahya Belediyesi’nin ’Halk günü’ toplantılarına ilgi

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, ’Halk günü’ toplantılarında vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Kütahya Belediyesi’nin ’Halk günü’ toplantılarına ilgi

02 Haziran 2018 10:07


Kütahya Belediyesi’nin katılımcı ve şeffaf yerel yönetim anlayışını hayata geçirmek amacıyla başlattığı ’Halk günü’ toplantıları Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu’nun makamında gerçekleştiriliyor.


Kütahya’nın sorunlarını birlikte çözüme kavuşturma gayreti içerisinde olduklarını dile getiren Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, "Hemşehrilerimizin bir yandan sorunlarına çözüm üretmeye çalışırken, diğer yandan da bizlerle paylaşmak istedikleri proje ve çalışmaları da değerlendiriyoruz. Vatandaşlarımızın sorunu bizim sorunumuzdur. Bugüne kadar biz bu anlayışla hizmet ettik, etmeye de devam edeceğiz" diye konuştu.


’Halk günü’ toplantılarında onlarca vatandaş problem ve isteklerini direk Başkan Kamil Saraçoğlu’na iletme imkanı buluyor. (EFE)




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