Kütahya Belediyesi’nin mahalle iftarları başladı

Yıl ve Hacıazizler mahallesi ile başladı.

Bu Ramazan ayında 57 mahallede düzenlenecek olan mahalle iftarları 100. Yıl mahallesi 19 Mayıs Ortaokulu ve Hacıazizler mahalle meydanında düzenlenen iftar yemekleri ile başladı.

Düzenlenen iftar yemeği sonrasında mahalleli çocukların ve vatandaşlarımızın yoğun ilgisiyle karşılaşan Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, "Bugün bu sofralarda buluşmamızın büyük bir önemi ve anlamı var. Birlik ve beraberliğimizin pekiştiği bu ayda sizlerle aynı sofrayı paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Yapmış olduğumuz ibadetleri Rabbim kabul etsin. Bu sofraları güzelleştiren sizlersiniz. İftar sofralarımızı dolduran siz kıymetli mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Saraçoğlu, Kütahya Belediyesi’nin iftar alanına kurmuş olduğu oyun gruplarında gönlünce eğlenen çocuklara ’Ramazan Günlüğüm’ kitapçığı hediye ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

İftar yemeğine Belediye Başkan Yardımcıları Galip Gültekin, Murat Arık, Fatih Kölgeli, Ali İhsan Ertaş, 100. Mahalle Muhtarı Cengiz Bilen, Hacıazizler Mahalle Muhtarı Salih Kotuk, 100. Yıl ve Hacıazizler mahallelerinin sakinleri katıldı. (EFE)