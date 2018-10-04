Kütahya Belediyesi'nin Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni gezdiler

Kütahya Belediyesi, Hayvanları Koruma Günü kapsamında çocuklara Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni gezdirdi.

Hayvan sevgisini aşılamak amacıyla gerçekleştirilen programda çocuklar, barınakta yaşayan kedi ve köpekleri sevdi.

Barınak hakkında bilgi veren Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, "Barınağımızın kapasitesi 600 hayvandır. Doğal yaşam alanı kapasitesi 750 adet köpektir. Kütahya Belediyesi'nin öncülüğünde düzenlenen minik eller barınakta projesi yaklaşık 7 yıldır devam etmektedir. Dilekçe ile başvuru yapan okulların; okul öncesi sınıfları ve ilkokul 3. sınıfa kadar olan öğrencilerimize hem el yıkama hem de hayvan sevgisi ile ilgili animasyonlu interaktif eğitimler verilmekteyiz. Bu proje kapsamında 4 bina yakın öğrenci bakımevini ziyaret etmiştir” dedi.

Yılda ortalama bin adet sahiplendirme yapıldığını dile getiren Başkan Saraçoğlu, "Bakımevi ve araçlarımız; hasta,yaralı veya tedavi amaçlı hayvanlar için 24 saat icapçı sistemi ile hizmet vermekte olup yılda yaklaşık 2 bin 500 hayvan ile ilgilenilmektedir. Barınağımızda tedavi ve bakım dışında sokak hayvanları için kısırlaştırma ve aşılama işlemleri yapılmaktadır. Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa yapılan çalışmamız neticesinde kısırlaştırılan her hayvana mikroçip uygulaması yapılmaktadır. Sokak hayvanları besleme aracımız, her gün toplamış olduğu yemek artıkları ve belediyemizin sağlamış olduğu kuru mamayı şehrimizin muhtelif yerlerinde bulunan 13 adet beslenme oktasına bırakmaktadır. Sokaktaki sahipsiz, hasta, kazaya uğrayan hayvanları toplayıp gerekli tedavilerini yaparak onları yaşam alanlarına geri bırakmaktayız" diye konuştu.

"Merhamet etmeyene merhamet olunmaz"

Başkan Saraçoğlu, “Hayvanların, insan yaşamında büyük önemi vardır. Hayvanlar eti, sütü, yumurtası, yağı, yünü, derisi vb. Ürünleri ile insanlara yararlı oldukları gibi, Görüyoruz ki hayvanlardan doğrudan doğruya veya dolaylı olarak yararlanmış oluyoruz. Bu kadar yararını gördüğümüz hayvanlara daha iyi davranılmasını sağlamak insani görevlerimizdendir. Hayvanlara işkence etmek insanlık suçu olduğu kadar, dinende kabul edilemez. Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV) 'merhamet etmeyene merhamet olunmaz' diyerek bizleri uyarmıştır. Zor durumda kalmış hayvanlara mutlaka yardım etmeli, elimizden geldiğince onlara zarar vermekten uzak durmalıyız. Hayvan sevgisi, insandaki yardımlaşma, iyilikseverlik ve sevgi gibi duyguları geliştirdiği gibi çocuklarımıza sorumluluk duygusunu en iyi şekilde kazandırarak merhametli bireyler yetişmesini sağlar” dedi.

Kütahya Belediyesi olarak sokak hayvanı sorunu ile değil, sokak hayvanlarının sorunları ile ilgilendiklerini dile getiren Başkan Saraçoğlu, “Sokaklarda yaşayan hayvanların sorunları için çözümler üretmeye çalışıyoruz. Bu konuda Yeni doğal yaşam alanları oluşturarak, hem vatandaşlarımızın hem de sokak hayvanlarının sıkıntılarını gidermeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Saraçoğlu, günün anısına çocuklara katılım sertifikası verdi.

Kütahya Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde düzenlenen programa, Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Arık, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü İsmail Lafcioğlu, Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi personeli, Kütahya'da faaliyet gösteren bazı ana okulu idarecileri ve öğretmenleri ile birlikte çocuklar eşlik etti. (EFE)