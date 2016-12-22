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22 Aralık 2016 09:52

Kütahya, çini sanatıyla da dünyaya açılıyor

Kütahya, çini sanatıyla da dünyaya açılıyor

22 Aralık 2016 09:52

Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Kütahya’nın çini sanatıyla da dünyaya açılacağını bildirdi.
Saraçoğlu, proje kapsamında 2017 yılında başvurusu yayınlanacak olan, UNESCO Şehirler Ağı’na dahil olmak amacıyla fizibilite çalışması ve bu çalışma neticesinde de başvuru projesi hazırlanmasının planlandığını kaydetti.
Saraçoğlu, söz konusu projeyle Kütahya’nın çini alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na dahil olması hedeflendiğini ifade etti.
Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu ve Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yusuf Balcı ile Kütahya’da dünyaya açılan kapı projesi DFD sözleşme imza töreninde konuşan Başkan Saraçoğlu, "2017 yılında başvurusu yayınlanacak olan bu projeye yapacağımız başvuru neticesinde artık şehrimiz dünyaya mal olacak. Zaten bir kültür hazinesi olan şehrimizin dünyaya da açılması büyük önem arz ediyor. Bizler de bu açıdan bakarak bu proje için yapılması gerekenleri yapmak adına harekete geçtik.Kütahyamızda yaklaşık 6 bin 7 bin civarı çini sanatıyla uğraşan ustalarımız var. Yaptıkları eserler dünyanın değişik yerlerinde bulunuyor. Biz bu açıdan dünyanın en iyi şehri olmayı hak ediyoruz. Şehrimiz tarihiyle, güzelliğiyle, sanatçıları ve bırtaktığı eserlerle bunu çoktan hak ediyor. Biz hak ettiğimiz bu özel mirası Şehirler Ağı’na katılarak tescilleyeceğiz. Bu sayede şehrimizi dünyaya tanıtıp yaptığımız sanatın kalitesini göstermiş olacağız. Halihazırda Şehirler Ağı’nın 69 üyesi bulunuyor. Ve biz de 70. olacağız inşallah.Bu proje için birlikte çalıştığımız ekip arkadaşlarıma, Zafer Kalkınma Ajansına ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Projenin olumlu geçmesini temenni ediyor Kütahya’mıza hayırlı olmasını istiyorum" diye konuştu. (EFE)



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