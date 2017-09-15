Kütahya çini UNESCO’da tanıtıldı

UNESCO Nezdinde T.C. Daimi Temsilciliği ve Kütahya Belediyesi işbirliğinde, Zafer Kalkınma Ajansı’nın (ZEKA) da destekleriyle UNESCO Genel Merkezinde düzenlenen konferansa, Kütahya Valisi ve Zafer Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Nayir, AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yusuf Balcı, Çini Sanatçısı Mehmet Gürsoy, UNESCO temsilcileri, farklı ülkelerin büyükelçileri ve yetkilileri, STK temsilcileri, sanatçılar ve akademisyenlerden oluşan 100’e yakın kişi katıldı.

Kütahya çiniciliğinin tanıtıldığı video gösterimi ve Kütahya Belediye Başkanı Saraçoğlu’nun konuşmasıyla başlayan konferansta, kentin açık hava müzesini andıran niteliği vurgulandı. Kütahya’nın başlıca geçim kaynağının yüz yıllardır el sanatları olduğunu belirten Başkan Saraçoğlu, her beş aileden birinin geçimini doğrudan el sanatları ya da el sanatıyla ilişkili sektörlerden sağladığını söyledi. Çini yapım sanatının UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesinde bulunduğunu anımsatan Saraçoğlu, şehirde 400’ün üzerinde sanat ve zanaat atölyesinde 4 binden fazla sanatçı ve zanaatkarın çalıştığını da belirtti.

Moderatörlüğünü Büyükelçi Altay Cengizer’in üstlendiği konferansta Prof. Dr. John Carswell, Prof. Dr. Sitare Turan Bakır ve ÇEKÜL Vakfı Genel Direktörü Yeşim Dizdaroğlu da çini sanatının tarihi geçmişi, evrimi ve korunması çalışmaları konusundaki bilgileri dinleyicilerle paylaştı.

Kütahya’nın ve değerlerinin tanınırlığını artırmak ve UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı başvuru sürecine de olumlu katkı yapması amacıyla düzenlenen konferansın sonunda verilen resepsiyonda Kütahyalı sanatçıların eserleri sergilenerek, katılımcılara Kütahya hakkında bilgilendirme kitapçıkları dağıtıldı. (EFE)