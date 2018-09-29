"Kütahya çinisinin marka değeri daha da artılmalı"

Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Mimari Dekoratif Sanatlar mezunu olan Camköz, iş yerinde çini üzerine hat ve ebru deseni işlediğini dile getirdi.

Son yıllarda çininin dünya markası haline gelmesi için gerekli çalışmaların başlatılmasından büyük bir memnuniyet duyduğunu anlatan Camköz, "Kütahya geçmişinden bu güne kadar sanatçıların şehri olmuş. İnce fikirle düşünen, çiniye yansıtan bir yapıya sahibiz. Son dönemlerde bunu öne çıkarmanın, bunu dünyaya haykırmanın zamanının geldiğini düşünüyorum. Çininin öne çıkması ve Kütahya'mızı hem Türkiye hem de Dünya'da bu tür iş birlikteliklerine hazır olduğumuzu söylemek isterim. Yaklaşık 40- 45 bin kişinin bu sektörde çalışıyor. Bu anlamda çiniyi öne çıkarmak, sanatçılarımızı öne çıkarıp değerini verme adına gayret göstermemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Camköz, atölyesinde ayrıca Selçuklu, Osmanlı ve günümüzün çini desenlerini de işlediğini sözlerine ekledi. (EFE)