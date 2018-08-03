Diğer
Kategoriler
03 Ağustos 2018 14:29

Kütahya Domaniç’te sel

Kütahya’nın Domaniç ilçesine Yeşilköy’de meydana gelen sel felaketinde bazı evler, ahırlar, bahçe ve kümesler zarar gördü.

Kütahya Domaniç’te sel

03 Ağustos 2018 14:29


Sağanak yağmur sonrası dere yataklarının taşması sonucu sel baskınları meydana geldi. Sele teslim olan köyde 10 kişiye ait ev, tarla, ahır ve kümes kullanılamaz hale geldi. Beton yapılar yıkıldı.


Evi ve bahçesi tamamen kullanılamaz hale gelen 81 yaşındaki Münevver Bilgili, bayram öncesi çocuklar gelecek diye hazırlık yaptığını temizlikleri tamamladığı belirtti. Bilgili konuşmasında, “Bütün hazırlıklarımı yapmıştım. Hiç bir şeyim kalmadı. Ne yorgan, ne battaniyem, nede halım kaldı. Hiç bir şeyim kalmadı. Allahtan gelene razıyım. Devletten yardım bekliyorum” dedi.


Yeşilköy Muhtarı Yaşar Bahadır, yaptığı açıklamasında, “1995 yılında iki sefer sel geldi. O zamanki selde 20-30 hane etkilenmişti. Dün saat 18.00 sıralarında yine dağdan sel geldi. Malum köprünün tabanı alçak olduğu için ağaçlar tıkandı. Ağaçların tıkanmasıyla 10 hane mağdur duruma düştü. Bu köprünün sökülüp yeniden yapılmasını isteyeceğiz. Vatandaş mağdur, 10 hane mağdur. Devletten yardımı bekliyoruz” dedi.


Bölgede sel felaketi sonrası AFAD ekipleri, incelemeler başlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
29
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç