Kütahya Domaniç’te sel

Sağanak yağmur sonrası dere yataklarının taşması sonucu sel baskınları meydana geldi. Sele teslim olan köyde 10 kişiye ait ev, tarla, ahır ve kümes kullanılamaz hale geldi. Beton yapılar yıkıldı.

Evi ve bahçesi tamamen kullanılamaz hale gelen 81 yaşındaki Münevver Bilgili, bayram öncesi çocuklar gelecek diye hazırlık yaptığını temizlikleri tamamladığı belirtti. Bilgili konuşmasında, “Bütün hazırlıklarımı yapmıştım. Hiç bir şeyim kalmadı. Ne yorgan, ne battaniyem, nede halım kaldı. Hiç bir şeyim kalmadı. Allahtan gelene razıyım. Devletten yardım bekliyorum” dedi.

Yeşilköy Muhtarı Yaşar Bahadır, yaptığı açıklamasında, “1995 yılında iki sefer sel geldi. O zamanki selde 20-30 hane etkilenmişti. Dün saat 18.00 sıralarında yine dağdan sel geldi. Malum köprünün tabanı alçak olduğu için ağaçlar tıkandı. Ağaçların tıkanmasıyla 10 hane mağdur duruma düştü. Bu köprünün sökülüp yeniden yapılmasını isteyeceğiz. Vatandaş mağdur, 10 hane mağdur. Devletten yardımı bekliyoruz” dedi.

Bölgede sel felaketi sonrası AFAD ekipleri, incelemeler başlattı.