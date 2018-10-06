Kütahya Dumlupınar Çini ve El Sanatları Festivali sona erdi

Dumlupınar Çini ve El Sanatları Festivali Hezar Dinari Kültür Merkezi'ndeki etkinliklerin ardından Frigya Vadileri gezisi ile sona erdi.

Dumlupınar Üniversitesinin de düzenleyicileri arasında bulunduğu ve Kütahya kültürünün en önemli eserlerinin sergilendiği festival, Vali Ahmet Hamdi Nayir, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu ve Rektör Prof. Dr. Remzi Gören başta olmak üzere protokolün önde gelen isimlerinin katıldığı törenle açılmıştı.

“İkinci gün iki panel düzenlendi”

Atölye çalışmaları ile başlayan festivalin ikinci günü öğleden önce ve sonra yapılan iki panelle devam etti. Anikya Çini Yönetim Kurulu Başkanı Necla Anıl'ın yönetiminde başlayan günün ilk panelinde Doç. Fatih Karagül, Dr. Öğr. Üyesi Cemalettin Sevim ve Öğr. Gör. Berrin Kaymak Karagül, Çanakkale seramikleri ve Seramik Park konularında hazırladıkları sunumlarla katılımcılara bilgi verdiler.

“Atölye çalışmaları, sergiler, paneller”

Festivalin üçüncü günü atölye çalışmaları ve Osmanlı'dan günümüze kadın kıyafetleri konulu panellerle başladı. Lale Görünür ve Cemile Gül'ün konuşmacı olduğu bu panelin bir diğer konusu üniversitemizin Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Pınar Yazkaç'ın konuşmacı olduğu Kütahya iğne oyalarıydı. Yazkaç'ın sunumunu Kütahya Olgunlaşma Enstitüsünün iğne oyaları sergisi izledi. Bu sergiye Kütahya Çinilerinin Özgün Baskı Tekniğine Yansımaları ve öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Birnaz Er'in kişisel sergisi eşlik etti.

“Kelebek etkisi sergisine büyük ilgi”

Festivalin dördüncü günü de atölye çalışmaları ve açık oturumla başladı. Prof. Dr. Nejat Bilgen, Prof. Dr. Ayşegül Türedi Özen, Öğr. Gör. Aydan Birdevrim ve Öğr. Gör. Ahmet Nejat Birdevrim uzmanlık alanlarında sunumlar gerçekleştirdiler. Konuşmacılar. Panel sonunda katılımcılardan gelen soruları yanıtladılar.

Panelin ardından Öğr. Gör. Aydan Birdevrim, festivalin düzenleyicisi olan akademisyenlerimizden Dr. Öğr. Üyesi Birnaz Er'e yazarı olduğu Anadolu Kapı Tokmakları kitabını hediye etti.

Etkinlik, "Kelebek Etkisi" Kütahya Çini ve Seramik Sergisi'nin açılışı ile sürdü. Sanatseverler tarafından büyük ilgiyle karşılanan serginin açılışına Kütahya Jandarma İl Komutanı Albay Tayfun Dündar da katıldı. Dündar, eserleri incelerken eser sahiplerinden de çalışmaları hakkında bilgi aldı.

“Son gün Frigya vadileri gezisi”

Çini ve El Sanatları Festivali'nin son gününde Frigya Vadileri Gezisi düzenlendi. Akademisyenler, öğrenciler ve panel konuşmacılarının katıldığı gezide Kütahya'nın tarih ve turizm merkezleri hakkında bilgi verildi. 5 gün boyunca düzenlenen etkinliklerle Yaratıcı Şehirler Ağı'nda yer alan Kütahya'nın bu unvanı ne kadar hak ettiğini kanıtlayan Dumlupınar Çini ve El Sanatları Festivali gelecek yıl çok daha geniş kapsamlı bir festival olması dilekleriyle sona erdi. (EFE)