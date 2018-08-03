Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu’na kabullerinden dolayı teşekkür eden TÖMER Müdürü Yrd. Doç. Dr. Halil Adıyaman, bu yıl 8. düzenlenen Türkçe Yaz Okulu programının, Türkiye’nin 29 farklı şehrinde, 32 üniversitenin ev sahipliğinde gerçekleştirileceğini ifade etti.

Öğrencilerin ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Saraçoğlu, "7 bin yıllık tarihi geçmişi ile birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, kuruluşun ve kurtuluşun şehri Kütahya’mıza hoş geldiniz. Şehrimiz termal aynı zamanda turizm, çini gibi sanat dalları ile de öne çıkmış şehirlerden bir tanesidir. Şehrimiz çalışmalarımız ve girişimlerimiz doğrultusunda 31 Ekim 2017 tarihinde dünyadaki yerini alarak UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına Zanaat ve Halk Sanatları dalına girdi. Dünyada 37 şehirden bir tanesi Kütahya oldu. Böyle bir şehirde bulunuyorsunuz. Şehrimizde termal çok önemli, Türkiye’deki termal suyun yüzde 10’nu Kütahya’da, dünyadaki bor madeninin yüzde 70 Türkiye’de ve Türkiye’deki bor madeninin yüzde 70 Kütahya topraklarından çıkmakta ve işlenmektedir.Yüzde 56’sı ormanla kaplı bir şehirde bulunuyorsunuz. Bizler tüm mazlum insanlara yardım eden bir milletin evlatlarıyız. Sizleri Kütahya’mızda ağırlamaktan mutluluk duyduk" dedi.

Sohbet ortamında gerçekleşen ziyarette Saraçoğlu, öğrencilerle tek tek tanışarak Kütahya’ya dair sorularını yanıtladı.

Ziyarette Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) Müdürü Yrd. Doç. Dr. Halil Adıyaman, Müdür Yardımcıları Doç. Dr. Ayşe Nur Sır Dündar, Yrd. Doç. Dr. Kadir Güler ile öğrenciler yer aldı. (EFE)