Kütahya, Ege Bölgesi'nde uluslararası göçün en yüksek olduğu il

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) Bölge Müdürlüğü, 2017 yılı geçici verilerine göre, Ege Bölgesi'nde uluslararası net göçün en yüksek olduğu ilin 2 bin 829 kişi ile Kütahya olduğunu açıkladı.

TÜİK Bölge Müdürü Mehmet Akyol, yaptığı açıklamada; 2017 yılında Kütahya'dan yurtdışına göç eden bin 89 kişiden 377 kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 712 kişinin ise yabancı uyruklu olduğunu belirtti.

Kütahya'nın yurtdışından aldığı göç itibariyle Türkiye'de 26., Ege Bölgesinde 3., yurtdışına verdiği göç itibariyle 40., Ege Bölgesinde sonuncu il konumunda olduğunu ifade eden Akyol, “ 2017 yılında yurtdışından Ege Bölgesine göç eden 38 bin 76 kişiden, 12 bin 181 kişi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iken 25 bin 895 kişi yabancı uyrukludur. Ege Bölgesinden yurtdışına göç eden 24 bin 800 kişiden ise 13 bin 666 kişi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iken 11 bin 134 kişi yabancı uyrukludur. Ege Bölgesi'nde uluslararası net göçün en yüksek olduğu il 2 bin 829 kişi ile Kütahya olurken, en düşük olduğu il 345 kişi ile Aydın olmuştur” dedi. (EFE).