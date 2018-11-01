Kütahya ekonomisi masaya yatırıldı

Kütahya'nın ekonomik durumunu ve potansiyelini, devam eden kamu ve özel sektör yatırımları ile istihdam konularını değerlendirmek amacıyla düzenlenen '4. İl Ekonomi Toplantısı' Kütahya'nın Simav ilçesinde yapıldı.

Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir başkanlığında Simav Kaymakamlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Kütahya Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Ertaş, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KÜTSO) Başkanı İsmet Özotraç, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Seyfettin Uysal, İlçe Ticaret ve Sanayi Odası Başkanları, STK Temsilcileri, iş adamları ile ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Özel sektör tarafından yürütülen 289,5 milyon TL bedeli olan 27 teşvik belgeli yatırımların faaliyete geçmesiyle birlikte bin 25 kişiye iş imkanı doğacağını belirten Vali Ahmet Hamdi Nayir, “2018 yılında uygulanmakta olan 675 proje için toplam 1 milyar 440 milyon TL'lik yatırım öngörülmüş ve toplamda 808 milyon TL harcama yapılmıştır. Nakdi gerçekleşme oranı yüzde 56. 2018 Yatırım programında ödenek tahsisi açısından ilimizde en büyük payı yüzde 35 ile kamu binası yapımı, taşıt, makine teçhizat alımı, etüt, proje işleri, içme suyu, kanalizasyon, katı atık yönetimi, OSB'lerin yer aldığı diğer kamu hizmetleri almıştır. Bu sektörü sırasıyla yüzde 14,72 ile ulaştırma, yüzde 13,9 ile madencilik, yüzde 9,5 ile eğitim, yüzde 8,5 ile tarım sektörü izlemektedir” ifadelerini kullandı.

Madencilik faaliyetleri hakkında da bilgiler veren Nayir, "Madencilik sektöründe ilimize bir müjde olarak belirtilmesi gereken, Emet Bor Sülfürik Asit Fabrikasının ihalesi yapılarak 413 milyon TL'ye sözleşmeye bağlanmış ve 24 Ekim 2018 tarihi itibarıyla yer teslimi yapıldı. Bu da ilimizin kazanacağı önemli bir yatırım olacak. Bin 80 günde yapımı planlanan projede yılda 350 bin ton sülfürik asidin üretilmesi planlanmakta ve fabrikada yaklaşık 100 kişiye istihdam sağlanması beklenmektedir. Madencilikte devam eden GLİ Ömerler Yeraltı Mekanizasyon Projesi ve yapımı planlanan 3. Borik Asit Fabrikası yatırımlarının tamamlanması sonucunda ilimize çok ciddi katma değer sağlaması beklenmekte ve madencilik merkezi hedefine adım adım yaklaştıracaktır” diye konuştu.

Toplantı, karşılıklı fikir alışverişinin ardından sona erdi.(EFE)