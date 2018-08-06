Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ‘Diyabet Okulu’

Alınan bilgiye göre, Diyabet Okulunda uzman eğiticiler tarafından, diyabette yaşam, tıbbi beslenme ile gündelik yaşamında zorluklarla karşılaşan diyabet hastalarına, fiziksel aktivite ve egzersiz ile gündelik sorunlarının çözümünde yardımcı olmak, insülin tedavisi ve kan şekerini düzenleyici ilaçlar ile birlikte daha kolay yaşamalarını sağlamak amacıyla, pratik çözümler için bilgiler verildi. Eğitim gören diyabet hastaları ve yakınları, eğitimlerini başarı ile tamamlayarak diplomalarına kavuştu.

Hastane İdari ve Mali İşler Müdürü İsmail Eryılmaz, Diyabet Okuluna emeği geçenlere teşekkür ederek, katılımcılara belgelerini takdim etti.(EFE)