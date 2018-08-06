Diğer
Kategoriler
06 Ağustos 2018 14:23

Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ‘Diyabet Okulu’

Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde diyabet hastaları ve yakınlarının eğitim gördüğü Diyabet Okulunun sona erdiği bildirildi.

Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ‘Diyabet Okulu’

06 Ağustos 2018 14:23


Alınan bilgiye göre, Diyabet Okulunda uzman eğiticiler tarafından, diyabette yaşam, tıbbi beslenme ile gündelik yaşamında zorluklarla karşılaşan diyabet hastalarına, fiziksel aktivite ve egzersiz ile gündelik sorunlarının çözümünde yardımcı olmak, insülin tedavisi ve kan şekerini düzenleyici ilaçlar ile birlikte daha kolay yaşamalarını sağlamak amacıyla, pratik çözümler için bilgiler verildi. Eğitim gören diyabet hastaları ve yakınları, eğitimlerini başarı ile tamamlayarak diplomalarına kavuştu.


Hastane İdari ve Mali İşler Müdürü İsmail Eryılmaz, Diyabet Okuluna emeği geçenlere teşekkür ederek, katılımcılara belgelerini takdim etti.(EFE)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
29
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç