Kütahya Gediz’de İrem Derici coşkusu

Konseri çevre il ve ilçelerden 10 bini aşkın kişi izledi. Festival alanı içerisinde bulunan otoparklar ve ara caddelerde araç park edecek yer kalmadı.

Festival alanında bulunan Amfitiyatoda gerçekleşen konsere Gediz Kaymakamı Muhammet Önder, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Eskigediz Belediye Başkanı Ercan Şimşek, AK Parti Gediz İlçe Başkanı Mesut Yörük ve 10 bini aşkın kişi katıldı.

Gediz Belediyesi tarafından düzenlenen Tarhana Festivali etkinlikleri kapsamında sahne alan İrem Derici sahne aldı. Ünlü sanatçı 2 saat boyunca birbirinden güzel şarkıları ve nefes kesen dans gösterileriyle hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Geceye Kütahya merkez ve ilçelerinin yanı sıra Uşak, Balıkesir ve Afyon’dan tur düzenleyip gelen İrem Derici hayranları’da katıldı.

Programda birbirinden güzel şarkılarını söyleyen ünlü sanatçı İrem Derici, Gediz halkının gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Derici, ’’ Bu kalabalık inanılmaz. Ben çok duygulandım. İrem Derici sizleri asla unutmayacak. Hepiniz gönlümün en güzel yerindesiniz, İrem Derici kurban olsun size’’ dedi.

Ünlü sanatçının dans gurubu ve orkestrası, program boyunca sergiledikleri performansla büyük alkış aldı.

Programda cep telefonu ışıklarıyla şarkılara eşlik eden 10 bin kişinin oluşturduğu görsel şölen ve havai fişek gösterisi unutulmaz dakikalar yaşattı.

Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, program sonunda yaptığı konuşmada, ’’Ünlü sanatçımız İrem Derici hanfendiye, festivalimize katıldığı için şahsım ve Gediz halkı adına çok teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.

Başkan Akçadurak’ın tüm orkestra üyelerini tek tek tebrik etmesi ve ellerini sıkması sanatçı İrem Derici’nin duygusal anlar yaşamasına neden oldu. Derici, ’’İlk defa bir başkan bunu yapıyor. Asıl emekçiye değer veren başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu anı hiçbir zaman unutmayacağım’’ dedi.

Ünlü sanatçıya Başkan Akçadurak tarafından çeşitli hediyeler verilirken kendisine hediye edilen tarhana için, ’’Ben bu çorbaya bayılıyorum. Özellikle bu hediyenizi kıymalı tarhana çorbası yapacağım’’ şeklinde konustu.

Program sonunda Galatasaraylı olduğu bilinen İrem Derici’ye, Gediz Galatasaraylılar Derneği tarafından tabak hediye edildi.(YD-EFE)