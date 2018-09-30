Kütahya Güneş Enerji Santrali ve Gözlem Evinde enerji üretimi

Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, uzun yıllar üretime devam edecek nitelikte olan Şehzadeler Parkı Güneş Enerji Santrali ve Gözlem Evinde en az 25 yıl, 25 yıldan sonra ise üretim kapasitesinin yüzde 100'den yüzde 95'ler seviyesine ineceğini ifade etti.

Güneş Enerji Santrali ve Gözlem Evi Projesinin tarıma elverişli olmayan ve inşaat yapımına uygun olmayan 6 bin 890 metrekare alana, güneş enerji santrali kurularak verimli hale getirildiğini belirten Saraçoğlu,” Bu proje kapsamında Zafer Kalkınma Ajansından 750 bin TL'lik hibe destek alınmıştır. Üretilen elektrik yaklaşık 4 kişilik aile baz alındığında 200 ailenin yıllık elektrik ihtiyacına karşılık gelen bir üretimi karşılamaktadır. İhale kapsamında günlük bin 500 KW aylık ise 45 bin KW'lık elektrik üretimi hedeflenmektedir. Burada üretilen elektriğin OEDAŞ'a satılmasıyla Belediyemiz aylık yaklaşık 30 bin 000 TL'lik gelir elde edecektir” diye konuştu.(EFE)