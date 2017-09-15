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15 Eylül 2017 14:27

Kütahya heyeti ’UNESCO yaratıcı şehirler ağı’ için Paris’te

Kütahya, ’UNESCO yaratıcı şehirler ağı’ yolunda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kütahya heyeti ’UNESCO yaratıcı şehirler ağı’ için Paris’te

15 Eylül 2017 14:27


Vali Ahmet Hamdi Nayir, beraberinde AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel ve Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu ile Kütahya’nın UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı programı için Fransa’nın başkenti Paris’te ziyaretler gerçekleştirip, önemli temaslarda bulundu.


Vali Nayir ile beraberindeki heyet, ilk olarak Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Büyükelçi Altay Cengizer’i makamında ziyaret etti.


Ziyarette, Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA) Genel Sekreteri Yusuf Balcı, ZEKA Birim Başkanı İskender Leblebici, ZEKA Uzmanı Hacer Eriş, Kütahya Belediyesi Sosyal İşler Müdürü Mehmet Zenci ve Çini Sanatçısı Mehmet Gürsoy da yer aldı.


Kütahya’nın ’UNESCO yaratıcı şehirler ağı’ başvurusu kapsamında yaptığı çalışmaların değerlendirildiği ziyarette, Büyükelçi Altay Cengizer bugüne kadar başvuru kapsamında yapılan çalışmalar için teşekkür ederek çalışmaların Türkiye’nin tanıtımına da önemli katkı sağladığını kaydetti.


Vali Ahmet Hamdi Nayir ile beraberindeki heyet, daha sonra Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa’ya da nezaket ziyaretinde bulundu.


Büyükelçi İsmail Hakkı Musa’nın makamında gerçekleşen ziyarette karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. (EFE)




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