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"Kütahya için çalışan herkesin yanındayız"

Kütahya’da üretime başlayan Kahramanmaraş Kağıt Oluklu Mukavva Ambalaj Üretim Tesislerinde incelemelerde bulunan Vali Ahmet Hamdi Nayir, Kütahya için çalışan herkesin yanında olduklarını belirtti.

Kütahya'da üretime başlayan Kahramanmaraş Kağıt Oluklu Mukavva Ambalaj Üretim Tesislerinde incelemelerde bulunan Vali Ahmet Hamdi Nayir, Kütahya için çalışan herkesin yanında olduklarını belirtti.


Kahramanmaraş Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından Kütahya'daki kağıt fabrikasının yanına yaptırılan ve Haziran ayında üretime başlayan Oluklu Mukavva Ambalaj Üretim Tesisini ziyaretinde Fabrika Müdürü Metehan Besen ile İdari İşler Müdürü Bülent Arık tarafından karşılanan Vali Nayir, üretim alanlarını inceledi, bilgiler aldı, personele kolaylıklar diledi.


Oluklu Mukavva Ambalaj Üretim Tesisinde 27 kişinin istihdam edildiğini kaydeden Fabrika Müdürü Metehan Besen, Kahramanmaraş Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde de 178 personel çalıştığını söyledi. Besen, “Haziran ayında üretime başlayan Oluklu Mukavva Ambalaj Üretim Tesisinde hedefimiz aylık 70 bin metre üretime ulaşmak. Kütahya fabrikamızdan İsrail, Bosna, Filistin ve İngiltere'ye, Kahramanmaraş'tan ise Guatemala dahil birçok ülkeye ihracat yapmaktayız” dedi.


Kahramanmaraş Kağıt Sanayi'nin Kütahya ve Türkiye ekonomisine önemli bir katma değer sağladığına dikkat çeken Vali Nayir, Oluklu Mukavva Ambalaj Üretim Tesisinin hayırlı olması temennisinde bulundu. Kütahya için çalışan herkesin yanında olduklarını ifade eden Nayir, “Geçen sene temelini attığımız ek tesisin bir yıl geçmeden tamamlanıp üretime geçmesi gerçekten sevindiricidir. Yapılan yatırımların büyüyerek gelişmesini diliyorum. İlimizin kalkınmasında elini taşın altına koyan, gayret sarf eden tüm yatırımcılarımıza da teşekkür ediyorum” diye konuştu.(EFE)

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