Kütahya İl Genel Meclisi’nin bütçesi 132 milyon TL

Geçen sene 120 milyon TL olan bütçe bu yıl 132 milyon TL olarak belirlendi.

2018 yılı bütçesinin belirlenmesinin ardından Vali Ahmet Hamdi Nayir başkanlığında geniş katılımlı bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İl Özel İdaresi Sosyal Tesisleri’ndeki bilgilendirme toplantısına Vali Ahmet Hamdi Nayir, Vali Yardımcıları Sedat Oktar, Kenan Eskin, Arif Yalçın ve Ali Bezirgan ile İl Hukuk Müşaviri Şemsettin Erkaya, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, İl Genel Meclis üyeleri ve daire müdürleri katıldı.

132 milyon TL olarak belirlenen 2018 yılı bütçesinden en büyük payın eğitime ayrıldığını aktaran İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, “132 Milyon TL bütçemizden 61 milyon TL’yi yatırımlara ayırdık. Yüzde 20’lik bir kısmını da il müdürlüklerine aktarıyoruz. Bunların başında da Milli Eğitim Müdürlüğü geliyor. Bu yıl eğitime 21 milyon TL bütçe ayırdık, bu çok önemli bir rakam. Bunun yanında Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, AFAD gibi müdürlüklere gerekli payları aktarıyoruz. Bütçemiz öz kaynaklara dayalı, gerçekçi bir bütçe" diye konuştu.

Kütahya İl Özel İdaresinin bütçe büyüklüğü ve hizmet alanı olarak 51 il içerisinde 5. sırada yer aldığını dile getiren Başkan Musa Yılmaz, bütçenin yıl içerisinde yapılan çalışmalarla artırıldığını kaydetti. Yılmaz konuşmasında, “Burada kalmayarak yıl içerisinde ilave kaynaklar da elde ederek ek bütçeler hazırlıyoruz. Bu yıl da öyle olacaktır. Güzel bir çalışma yılı tamamladık. Mevsimsel olarak çalışmamızı sekteye uğratan bir durum yok. Ekipman olarak çok güçlüyüz. 12 ay sürekli çalışıyoruz, bu konuda hiçbir sıkıntımız yok. Hükümetimizin bize ayırdığı kaynaklarda bir azalma ve eksilme yok. Ülkemiz bu kadar badireyle boğuşurken hiçbir kaynağımızda kısıntıya gidilmedi ve kırsal alanda bu sayede 2017 yılı içerisinde çok ciddi çalışma yaptık” ifadelerini kullandı.

2017 yılı bütçesinin gerçekleşme oranının yüzde 97’ye ulaştığını açıklayan Musa Yılmaz, 2017 yılı çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Başkan Yılmaz, “2017 yılında 16 sulama projesi, 11 içme suyu ve kanalizasyon projesinin yanı sıra KÖYDES’ten 130 proje olmak üzere toplam 160 proje su ve kanal hizmetlerini ilgilendiren projeler yaptık. Yol ve Ulaşım Müdürlüğünde toplam 97 projemiz var, bunların içerisinde 29 köy yolunun sıcak asfalt projesi bulunuyor. Şu ana kadar 108 km sıcak asfalt yapıldı. 126 km. 29 köyümüzde birinci kat asfalt, 7 köyümüzde ikinci kat asfalt, 14 köyümüzde onarım, 18 köyümüzde de stabilize yapıyoruz. Toplamda 339 km. yol çalışmamızı tamamlamış olduk. Bu arada 13 ilçemizin Köylere Hizmet Götürme Birliğine 14 Milyon TL ödenek ayırarak 550 köyün hepsinde en az birer çalışmayı gerçekleştirmiş bulunuyoruz” şeklinde konuştu. (EFE)