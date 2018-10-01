Kütahya İl Genel Meclisi'nin Ekim ayı toplantıları başladı

İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz Başkanlığında yapılan İl Özel İdaresi toplantı salonundaki toplantı yoklama ve açılış ile başladı.

Daha sonra gündem dışı bir konuşma yapan Başkan Musa Yılmaz; 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu 12. Maddesi gereğince yapılacak olan Ekim ayı toplantılarını bugün itibarı ile başlattıklarını ifade etti.

Ekim ayında alınacak kararların ülkemize ve ilimize hayırlar getirmesini dileyen Yılmaz, ” İl Genel Meclisimiz bugün gündeminde bulunan maddeleri görüşüp karara bağlayacak. Mevsimsel durumlar bu yıl biraz farklı oluyor ama ona rağmen bizde geçen ayki duruma göre daha iyi durumda olduğumuzu söyleyebilirim. Yol işlerimizde onarımlar yüzde 85'in, birinci ikinci kat asfaltta yüzde 80'nin üzerinde, sıcak asfalt da oranımız yüzde 72 seviyesindedir” dedi.

Başkan Musa Yılmaz'ın konuşmasının ardından gündemdeki maddelerin görüşülmesine geçildi.(EFE)