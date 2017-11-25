Belediye Sosyal Tesisleri’ndeki programa Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir ve eşi Münevver Nayir, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, Müftü Yardımcıları Mehmet Arslaner ve Ali Osman Orum ile Kur’an Kursu öğreticileri katıldı.

Müftü Hüseyin Hazırlar, İslamiyet’in ilk emrinin oku olduğunu, İslam medeniyetinin bu ilk emir doğrultusunda insanlığın ufkunu aydınlattığını söyleyerek, “Sevgili Peygamberimiz de ‘Sizin en hayırlınız Kur’an-ı Kerim’i öğrenen ve öğretenlerdir’ buyurmaktadır. Bu sebeple Kur’an muallimler en hayırlılar olarak şerefli bir görev ve sorumluluk yüklenmişlerdir.

Çocuklarımız benliklerini, kişiliklerini ailede, bilgi, bilinç ve kültüre dair nüveleri okulda öğrenir, kendine ait bir kimlik, maneviyata ait değerler oluşturma ve dinine ait güzellikleri öğrenmeyi ise camiler ve Kur’an Kurslarında kazanır” dedi.

"Milletine hizmet edecek hayırlı nesiller yetiştireceğiz"

Müftü Hazırlar, Kuran muallimlerine hitaben, "Dünü sizler inşa ettiniz, geleceği de sizler inşa edeceksiniz. Aklını, ruhunu, iradesini başkasına, şahıslara teslim etmeyecek, kendi dinine değerine, hakka ve hakikate ve milletine hizmet edecek hayırlı nesiller yetiştirme siz Kur’an muallimlerimizin en önemli sorumluluğudur. Tüm öğretmenlerimizin, Kur’an Kursu muallimlerimizin bu vesileyle öğretmenler Gününü kutluyorum” diye konuştu.

Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, bugünün kendisi için farklı bir gün olduğuna dikkat çektiği konuşmasında, ”Meslek hayatım boyunca birçok 24 Kasım öğretmenler günü kutlamalarına katıldım. Ama Müftü hocamızın ’bizde de öğretmenler var, biz Kur’an kursu öğreticilerimizle birlikte bir program yapacağız, sizi de aramızda görmek istiyoruz’ dediğinde meslek hayatımdaki bir farklılığı yaşamış oldum. Öğretmenler Günü’nün aynı zamanda milli eğitim dışındaki öğretmenlerimizi de ilgilendirdiğini tekrar hatırlamış olduk. Sizlerle aynı ortamı paylaşmış olmanın mutluluğunu yaşadım" dedi.

Nayir,”Kuran Kursu Öğreticilerinin bu günümüzü ve geleceğimizi ilgilendiren önemli görevleri yerine getirirken birlik ve beraberliği, kendi aralarındaki dayanışmaları bizler için önemli. Sadece kendi yaptığınız görev alanıyla ilgili değil, toplumun birçok ihtiyaç duyduğu hususlarla ilgili verdiğiniz katkının açık ve net olarak farkındayız" şeklinde konuştu.

“Eğer toplumda sıkıntılarımız varsa, eksik yapılan bazı şeylerden dolayıdır”

Toplumumuzdaki sıkıntıların eksik yapılan bazı şeylerden dolayı yaşandığını ifade eden Vali Nayir, ”Dolayısıyla bizler sizlerin vermiş olduğu hizmeti toplumun her kesimine yansıyacak, her kesimini olumlu olarak etkileyecek bir hizmet olarak görüyoruz. İnşallah sizlerde bunun farkında olarak, bunun semerelerini de hissederek bu görevleri yapacak, hayatınız boyunca böyle mutluluk verici bir görev yapmış olmaktan dolayı huzurlu olacaksınız. Tekrardan bu anlamlı günde tüm öğretmenlerimizin ve Kur’an kursu öğreticilerimizin Öğretmenler Gününü kutluyor ve görevlerinizde başarılar diliyorum’ diye konuştu.

Program sonrası emekli olan Kur’an Kursu öğreticileri Cennet Ayen ve Hatice Çaycı’ya teşekkür plaketi takdim edildi. (EFE)