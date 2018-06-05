Kütahya İl Özel İdaresi’nden 108 okula kitap desteği

Belediye Kültür Sarayı’nda düzenlenen kitap dağıtım törenine Vali Ahmet Hamdi Nayir, Vali Yardımcısı Arif Yalçın, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, bazı daire müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Şehir merkezlerinde yaşayan çocuklarla kırsalda yaşayan çocukların aynı imkanlara sahip olmadığını belirten Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, “550 köyümüzün hizmet alanı içerisinde olan bütün yerlerin alt ve üst yapısını yapıyoruz. Bunları yaparken burada taşıma merkezlerindeki çocuklarımız için de halı sahalar, kütüphaneler yaptık. En önemlisi bu gençlerimiz bilgi edinmede merkezdeki çocukların imkanlarına sahip değiller. Kırsaldaki çocuklara biz yardımcı olalım dedik. Kitabın bizim inancımızda ve medeniyet inşamızda ne denli büyük yeri olduğunu hepimiz biliyoruz ve gençlerimizin topluma kazandırılmasında, ülkeye iyi bir birey, vatandaş olması yolunda en önemli etken de okumak” ifadelerini kullandı.

Kütahya İl Özel İdaresi’nin altyapı kadar üstyapı yatırımlarına da gerekli önemi verdiğini ifade eden Vali Ahmet Hamdi Nayir, “İl Özel İdareleri deyince aklımıza altyapı hizmetleri gelir. Bizler altyapı ve üstyapı birliğini sağlayacak, altyapıdan istifade edecek olan insanımızın eğitimini de İl Özel İdaresi bünyesinde yapacağımız çalışmalar içerisinde önemli bir başrol olarak görüyoruz. Bu çalışma da onun bir işareti. Belki meblağda çok büyük bir rakam değil ama ulaşacak hedef olarak düşündüğümüzde çok önemli bir çalışmanın ilk adımı olarak değerlendirebiliriz” dedi.

Konuşmaların ardından Şeker İlkokulu öğrencileri halk oyunu gösterilerini sundu.

Tören, Vali Ahmet Hamdi Nayir ve Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz tarafından kitap çeklerinin öğretmenlere takdim edilmesiyle sona erdi. (EFE)