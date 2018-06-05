Diğer
Kategoriler
05 Haziran 2018 17:34

Kütahya İl Özel İdaresi’nden 108 okula kitap desteği

Kütahya İl Özel İdaresi, 108 okula, 6 bin 102 adet kitap desteğinde bulundu.

Kütahya İl Özel İdaresi’nden 108 okula kitap desteği

05 Haziran 2018 17:34


Belediye Kültür Sarayı’nda düzenlenen kitap dağıtım törenine Vali Ahmet Hamdi Nayir, Vali Yardımcısı Arif Yalçın, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, bazı daire müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.


Şehir merkezlerinde yaşayan çocuklarla kırsalda yaşayan çocukların aynı imkanlara sahip olmadığını belirten Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, “550 köyümüzün hizmet alanı içerisinde olan bütün yerlerin alt ve üst yapısını yapıyoruz. Bunları yaparken burada taşıma merkezlerindeki çocuklarımız için de halı sahalar, kütüphaneler yaptık. En önemlisi bu gençlerimiz bilgi edinmede merkezdeki çocukların imkanlarına sahip değiller. Kırsaldaki çocuklara biz yardımcı olalım dedik. Kitabın bizim inancımızda ve medeniyet inşamızda ne denli büyük yeri olduğunu hepimiz biliyoruz ve gençlerimizin topluma kazandırılmasında, ülkeye iyi bir birey, vatandaş olması yolunda en önemli etken de okumak” ifadelerini kullandı.


Kütahya İl Özel İdaresi’nin altyapı kadar üstyapı yatırımlarına da gerekli önemi verdiğini ifade eden Vali Ahmet Hamdi Nayir, “İl Özel İdareleri deyince aklımıza altyapı hizmetleri gelir. Bizler altyapı ve üstyapı birliğini sağlayacak, altyapıdan istifade edecek olan insanımızın eğitimini de İl Özel İdaresi bünyesinde yapacağımız çalışmalar içerisinde önemli bir başrol olarak görüyoruz. Bu çalışma da onun bir işareti. Belki meblağda çok büyük bir rakam değil ama ulaşacak hedef olarak düşündüğümüzde çok önemli bir çalışmanın ilk adımı olarak değerlendirebiliriz” dedi.


Konuşmaların ardından Şeker İlkokulu öğrencileri halk oyunu gösterilerini sundu.


Tören, Vali Ahmet Hamdi Nayir ve Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz tarafından kitap çeklerinin öğretmenlere takdim edilmesiyle sona erdi. (EFE)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
27
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç