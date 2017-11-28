Kütahya, kışa hazır

Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Ahmet Hamdi Nayir’in yanı sıra Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Tayfun Dündar, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Ahmet Hamdi Nayir, halkın kışı en hafif şekilde atlatması için tüm kamu kurum ve kuruluşlarına önemli görevler düştüğünü ve gerekli tedbirlerin mutlaka alınması gerektiğini kaydetti. Vali Nayir, “Her sene kış mevsiminin başında bütün illerimizde ve ilçelerimizde kışın gelmesiyle birlikte alınacak trafik tedbirleri ağırlıklı olmak üzere bir toplantı gerçekleştiriyoruz. Bu toplantıda kurumlara düşen görevler, kışın olumsuz şartlarıyla ilgili mücadelede kurumlar arası koordinasyonun sağlanması gibi konuları burada hep birlikte tartışmış oluyoruz. Bizler bu toplantılarda görev yaptığımız yerin insanının kış şartlarından en az olumsuz tesirle çıkabileceği şartları birlikte gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Yerleşim yerleri ile yerleşim yerleri dışında alınacak trafik tedbirleri, terminal ve otogarlarda alınacak tedbirler, denetim ve görevli ekiplerimizin alacağı tedbirler, karayolu işaretlemeleri, bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri başlıkları altında Bakanlığımız İller İdaresi Genel Müdürlüğümüzün yapmış olduğu çok detaylı bir çalışma var. Bu çalışmada bizlere ışık tutacak, yön gösterecek olan hususlar var. Böyle bir mücadelenin başarılı olması için emniyet ve jandarma birimlerimiz başta olmak üzere trafiğin seyri seferini düzenleyen birimlerimizin çalışmasına ihtiyaç var. Kar lastiği uygulaması 1 Aralık’ta başlıyor. Valilikler ihtiyaç duyarsa bunu bir ay öne çekme ya da bir ay sonrasına alma imkanına sahipler. Karla mücadelenin yapılabileceği durumlarla ilgili olarak trafiği zamanında kesebilmek, yolda birikmeleri önleyebilmek, yoldaki mola yerlerini hazır tutmak önemli. Yol güzergahında bulunan illerin de toplu mücadele etmesi gerekiyor. Buradaki bir sıkıntıyı buradan önce diğer iller fark ettiğinde trafiği kesebiliyorsa bizden sonraki sıkıntıyı biz fark ettiğimizde biz trafiğimizi kesip, onların mücadelesine imkan sağlayacak şekilde yolu boş tutabiliyorsak bunların önemli bir katkısı oluyor. Ben şimdiden kış tedbirlerinin uygulandığı, kazasız, belasız bir dönem diliyorum” diye konuştu.

2016 yılı kış mevsimin de değerlendirildiği toplantıda, yağmur, kar yağışı, tipi, buzlanma ve sis hallerinde trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik alınması gereken tedbirler ve karla mücadelede kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonun sağlanması konuları görüşüldü. (EFE)