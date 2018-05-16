Kütahya Kültür ve Sanat Evi açıldı

Yaklaşık 2 milyon TL’ye mal olan tarihi Germiyan Beylik Konağı’nda hizmet verecek olan Kütahya Kültür ve Sanat Evi’nin açılış kurdelesini Vali Ahmet Hamdi Nayir, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu ile KÜSAD Başkanı Bayram Yıldız kesti.

Vali Ahmet Hamdi Nayir, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu ve AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, açılışın ardından Kültür ve Sanat Evi’nde incelemelerde bulundu, sanatçılarla görüştü, bilgiler aldı.

Kütahya Kültür ve Sanat Evi’ni birkaç gün içinde 2 bin 681 kişi tarafından ziyaret edildiğini ifade eden KÜSAD Başkanı Bayram Yıldız, “KÜSAD olarak valimize yaptığımız ziyaretlerde Kütahyamız için değil elimizi taşın altına koymayı gövdemizi koymaya hazır olduğumuzu ifade etmiştik.Valimizin bize verdiği imkanlar doğrultusunda bu görevi hakkıyla yapacağımıza inanıyoruz. Çünkü birkaç gün içinde 2 bin 681 kişinin bu mekanı ziyaret etmesi Kütahya’nın kültür ve sanatının ne denli önemli olduğunu göstermiş oldu” dedi.

Kütahya’nın Zanaat ve Halk Sanatları alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na dahil olan dünyada 37, Türkiye’de ise tek il olduğundan söz eden Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, UNESCO sürecinde sanatçılardan destek istedi. Başkan Saraçoğlu, “Gezdiğimiz odalardaki tüm eserler bu sanatın içerisine giriyor. Türkiye’deki tek iliz, dünyadaki 37 ilden bir tanesiyiz ve bu eserleri gördükçe Kütahya’nın UNESCO’ya girme konusunda ne kadar haklı olduğunu gördük. UNESCO sürecinde hep birlikte çalışmalıyız. Bu sadece valiliğimizin, belediyemizin, Zafer Kalkınma Ajansı’nın, üniversitemizin sırtında olmamalı. Tüm sanatçılarımızla, tüm Kütahyalılarla sahip çıkmamız lazım. Kütahya’nın sanatçılarıyla, kültürüyle, sanatıyla beraber bir değer olduğunu herkese göğsümüzü gere gere söylememiz gerekiyor. Asla mütevazılığa yer olmadığı bu eserleri görünce ortaya çıkıyor” şeklinde konuştu.

33 yıldır Kütahya’ya hizmet veren KÜSAD’ın yoğun çalışmalar neticesinde Kütahya Kültür ve Sanat Evi’ni bugünkü haline kavuşturduğunu belirten Vali Ahmet Hamdi Nayir, “Ben inanıyorum ki onlarca sanatçımıza ev sahipliği yapacak olan bu yer bizim yüz akımız olacak. Buna benzer yerlerimizin sayılarının artması inşallah daha güzel sonuçlara sebep olacak. Biz kendi içimizde bir yarış halinde daha güzelini elde etmek için gayret sarf etmiş olacağız. Emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Burayı canlı tutacak olan herkese peşin teşekkürlerimi etmek istiyorum” diye konuştu

Açılış töreni başta Vali Ahmet Hamdi Nayir olmak üzere Kütahya Kültür ve Sanat Evinin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere plaket takdim edilmesiyle sona erdi. (EFE)