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24 Aralık 2016 18:02

Kütahya Medya Çalışanları Derneği, basın mensuplarına yönelik küfürlü sadırıyı kınadı

Kütahya Medya Çalışanları Derneği, basın mensuplarına yönelik küfürlü sadırıyı kınadı

24 Aralık 2016 18:02

Kütahya Medya Çalışanları Derneği, bir mahalle muhtarının basın mensuplarına yönelik küfürlü saldırısını kınadı.
Dernek Başkanı İbrahim Soyer, yaptığı açıklamada, "Bu saldırıyı, sadece habercilere yapılmış bir saldırı olarak görmeyip; halkın haber alma özgürlüğüne yapılmış bir saldırı olduğunu ilan ediyor, Kütahya Medya Çalışanları Derneği olarak bu menfur saldırıyı kınıyoruz" dedi.
Basın mensuplarının kamu görevi yaptığını dile getiren Soyer, "İlimizde yaşanan bu üzücü olayı görüntülemek için görevleri gereği olay yerinde bulunan meslektaşlarımızın çekim yapması, yine kamu hizmeti veren bir kişi olan Börekçiler Mahallesi Muhtarı İsmail Arı tarafından engellenmek istenmiş, bu da yetmiyormuş gibi küfür ve hakaretlerde bulunmuştur.Sadece halkın doğru haber alması için gece gündüz demeden çalışan meslektaşlarımıza yapılan bu saldırı bizleri derinden üzmüştür. Bu durum kabul edebileceğimiz bir durum değildir. Eğer araya polis girmeseydi, kamu görevi gören ve davranışlarıyla topluma örnek olması gereken muhtar İsmail Arı meslektaşlarımızı darp edecekti, istenmeyen olaylara sebebiyet verecekti.Unutulmamalıdır ki, basın özgürlüğü sadece gazetecilerin özgürlüğü demek değildir. Basın özgürlüğü, halkın haber alma özgürlüğüdür ve demokrasinin vazgeçilmez unsurudur. Mesleklerinin gereklerini yapmaya çalışan basın çalışanlarımıza karşı yapılan bu saldırıyı, sadece habercilere yapılmış bir saldırı olarak görmeyip; halkın haber alma özgürlüğüne yapılmış bir saldırı olduğunu ilan ediyor, Kütahya Medya Çalışanları Derneği olarak bu menfur saldırıyı kınıyoruz" ifadelerini kullandı. (EFE)



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