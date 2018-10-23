Kütahya merkezli uyuşturucu operasyonu

Altıntaş ilçesinde yaklaşık 6 ay önce iki gencin uyuşturucu madde kullanmaktan dolayı hayatını kaybetmesi üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, organize olarak uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelileri takibe aldı.

Çalışmalar sonucunda, kent merkezi, Altıntaş ilçesi, Afyonkarahisar ve Isparta'da belirlenen 41 adrese sabaha karşı 30 jandarma timi ve 4 narkotik köpeğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Evlerde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 7 kuru sıkı tabanca, 6 pompalı tüfek, yaklaşık 300 bin lira ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla 25 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Altıntaş Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.