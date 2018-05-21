Kütahya MHP, milletvekili adaylarını tanıttı

MHP Kütahya İl Başkanı Ferhan Yıldırım, yaptığı konuşmada, seçim süreci boyunca milletvekili adaylarıyla birlikte çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayacaklarını belirtti.

Seçimin hem Türkiye hem de Kütahya için oldukça önemli olduğunu dile getiren Yıldırım, “Bizler biliyor ve inanıyoruz ki milletimizin aklı cumhur ittifakındadır. Cumhur ittifakı millet aklıdır. Hemşehrilerimizin önümüzdeki 5 yıllık süreçte demokratik ve milli görevin üstün bir fedakarlıkla yerine getirecek vekillerini ve cumhurbaşkanı seçecektir. Ülkemiz için bu kadar önemli olan seçimler elbette ki Kütahya’mız için de oldukça önemlidir. Kütahya’mızın da siyasi hayatında yepyeni yüzlere ve yepyeni soluklara ihtiyaç vardır. Kütahya’mızın da mecliste en iyi şekilde temsil edilebilmesi, şehrimizde yaşanan sorunların en iyi çözüm yolları oluşturabilmek adına vekil adaylarımızın tamamını inşallah meclise gönderip Kütahya’nın ve partimizin en iyi şekilde temsil edilmesini sağlayacağız. Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya İl Teşkilatları olarak tüm dava arkadaşlarımla 13 ilçemizi adım adım gezeceğiz. Sıkmadık el, çalmadık kapı bırakmayacağız. Aziz hemşehrilerimize hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekilliği için çok değerli oylarını talep edip seçim beyannamemizi paylaşacağız” diye konuştu.

Yıldırım, milletvekili adaylarına başarı dilediğini de sözlerine ekledi.

Programda, milletvekili adayları Ahmet Erbaş, Erol Alpertürk, Rıza Kenan Uzman, Selahattin Uslu ve Sedat Kabaağaç birer konuşma yaparak kendilerini tanıttı. (EFE)