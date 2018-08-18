Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, AK Parti MKYK üyeliğine seçildi

Olağan Büyük Kongresi’nde AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliğine seçildi. Milletvekili Ahmet Tan’ın, AK Parti MKYK Üyeliğine getirilmesi Kütahya’da sevinçle karşılandı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Milletvekili Ahmet Tan, ”Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın takdirleriyle 6. Olağan Kongremizde AK Parti MKYK Üyeliğine seçilmiş bulunmaktayım. Millete hizmet için çıktığımız bu kutlu yolda Rabbimden muvaffakiyetler diliyor, bu vesile ile gerek arayarak, gerekse mesaj yolu ile tebriklerini ileten kıymetli hemşerilerime teşekkür ediyor, selam ve muhabbetlerimi sunuyorum” dedi.

Ahmet Tan’ın biyografisi

"5 Eylül 1965’te Kütahya’da doğdu.Serbest Muhasebeci Mali Müşavir; Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünü bitirdi. Özel sektörde 15 yıl muhasebe müdürlüğü yaptı. Bir müddet ticaretle iştigal ederken, bazı şirket ve holdinglerde yönetim kurulu üyeliği yaptı. Gediz Milli Gençlik Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı görevinde bulundu. Gediz Devlet Hastanesi Yaptırma Yaşatma Derneği, Gediz Genç İşadamları Derneği ve Gediz’i Güzelleştirme Derneği gibi sivil toplum kuruluşlarında yönetici olarak görev aldı. Gediz İmam Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği Kurucu Üyeliği ve Başkanlığı görevinde bulundu. AK Parti Gediz İlçe Başkanlığı kurucu üyesi olup,3 dönem AK Parti Gediz İlçe Başkanlığı yaptı. KİT Komisyonu üyesidir. İngilizce ve Arapça bilen Tan, evli ve üç çocuk babasıdır." (EFE)