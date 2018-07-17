Milletvekili Ahmet Tan, 27. Dönem TBMM İhtisas Komisyonları Seçimleri’nde tekrar Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu’ndaki görevine, İshak Gazel ise Türkiye Büyük Millet Meclisi Divan Katip üyeliği görevine edecek.

Kütahya’nın ilk bayan milletvekili Ceyda Çetin Erenler ise, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyesi seçildi.

Milletvekili Ahmet Tan, “27. Dönem TBMM İhtisas Komisyonları Seçimlerinde tekrar Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunda görevimize devam edeceğiz. Memleketimiz ve hemşehrilerimiz için hayırlı hizmetlere vesile olmasını diliyorum” dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Divan Katip üyeliği görevini bu dönem de sürdürecek olan Milletvekili İshak Gazel, ”Bizlere bir dönem daha bu görevi sürdürmek nasip oldu. Rabbim utandırmasın. Bizleri bu göreve layık gören Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a minnetlerimi sunarım” diye konuştu.

MHP Kütahya Miletvekili Ahmet Erbaş TBMM Bayındırlık İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu iyeliğine, CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap ise Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komusyonu üyeliğine seçildi.(EFE)