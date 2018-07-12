Kütahya, modern bir eğitim kurumu binasına daha kavuştu.

Zafertepe Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Final Akademi Ortaokul ve Anadolu Lisesi’nin yeni hizmet binasında faaliyetlerine başladığı belirtildi.

Okulun kurucu müdürü Muhammet Uygun, son sistem akıllı sınıfların bulunduğu okul binasının 384 öğrenci kapasiteli olduğunu kaydetti.

Kütahya’nın eğitim kalitesine katkıda bulunmak istediklerini ifade eden Uygun, "Okulumuz yeni hizmet binası tamamlandı.

Okulumuzda kapalı ve açık spor salonu, konferans salonu, yemekhane ve akıllı sınıflarla şehrimiz eğitimine katkı sağlamak istiyoruz.Kayıtlarımız devam ediyor" diye konuştu.(EFE)