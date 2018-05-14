Kütahya Müftülüğü ’11 ayın sultanı’na hazır

15 Mayıs’ı 16 Mayıs’a bağlayan gece sahura kalkılacağını belirten Hazırlar, Kütahya Müftülüğü ve din görevlilerinin 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif ayına hazır olduğunu dile getirdi.

Ramazan boyunca tüm camilerde vaaz ve irşat programları hazırlandığını ifade eden Hazırlar, Ramazan ayının insanın kulluğunu, yaratılış gayesini, ibadetlerini ve davranışlarını muhasebe etmesi için büyük bir fırsat olduğuna işaret etti.

Hazırlar, "Ramazan bir Kur’an iklimidir. Bütün hayatımızı Kur’an’ın ilkeleri ile gözden geçirme fırsatı sunduğu için bizlere Allah’ın en büyük ihsanıdır. Ramazan, imsaklar, iftarlar, sadaka ve zekatlar, mukabele ve teravihler ile yer yüzünü adeta bir mabede dönüştürmektedir" diye konuştu.

8 camide hatimle teravih kılınacağını kaydeden Müftü Hüseyin Hazırlar, "Ramazan ayı boyunca Takvacılar, Duagür, Mollabey, Bahçelievler, Karagöz Paşa, Eyüp Sultan, Yenidoğan ve Yeşil camilerinde hatimle teravih kılınacak. Ramazan ayı boyunca Karagöz Paşa Camii önünde vatandaşlarımız ve öğrenci kardeşlerimize Türkiye Diyanet Vakfı Kütahya Şubesi ve müftülüğümüzün organizesi ve hayır sahiplerinin katkılarıyla Ramazan Ayı boyunca her gün 400 kişilik iftar yemeği verilecek. Ayrıca 13 camimizde ’iyilik iftar’ sofralarını kuracağız. Tüm Kur’an kurslarımız da kadınlarımıza yönelik vaaz ve hatim programları da vardır. Ayrıca 110 imam hatip ve müezzin kardeşimiz yeni görevlerine başlayacak. Diyanet İşleri Başkanlığımız bu yıl Ramazan ayı temasını ’İsraf olmasın’ olarak belirledi" şeklinde konuştu.

Müftü Hazırlar, bu yıl fitre miktarının da kişi başı 19 TL olarak belirlendiğini sözlerine ekledi. (EFE)