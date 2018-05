Kütahya Muhtarlar Derneği’nde seçim heyecanı

Kütahya Belediyesi Sosyal Tesislerinde gerçekleşen genel kurula, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Başkan Yardımcıları Murat Arık, Fatih Gölgeli, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Ferhan Yıldırım, Ege Bölgesi Muhtarlar Federasyonu Başkanı Ayşe Taylan, Belediye Muhtarlık İşleri Müdürü Nihat Helvacı, Sivil Toplum Kuruluşları, çok sayıda mahalle muhtarı katıldı.

Genel kurulda bir konuşma yapan Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu; “Kongremizin hem Kütahya’mıza, hem sizlere, hem de milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bu dönem hakikaten muhtarlarımızın dönemi diye düşünüyorum. Çünkü Cumhurbaşkanımızla en çok bir araya gelen istişare eden direk vatandaşlarımızdan istek ve talepleri iletebilen bir yapıya sahipler, bu sebeple özlük hakları ile muhtarlarımıza yönelik önemli adımların atıldığını söylemek istiyorum. Biz siyasete sivil toplum örgütleri ile çok küçük yaşlarda başladık. Ama aktif siyaset hayatımıza özellikle 2001 yılından bu yana çok daha aktif bir şekilde devam ediyoruz. O günlerden bu güne kadar söylemlerimin belli bir kısmında hep şunu dile getirdim. Öncelikle Türkiye’de demokrasisi var olan demokrasisi gelişmiş olan ülkelerde seçilmiş kişiler atanmışlardan her daim önde olmalıdır. Toplumda sözü dinlenen, toplumda ilk müracaat edilen kişilerin seçilmiş kimseler olması gerektiğini hep dile getirdim. Geçtiğimiz son on üç on dört yıla baktığımız zaman hakikaten önemli bir noktaya geldiğimizi düşünüyorum. İnşallah bundan sonra daha da ileriye giderek ülkemizi hep birlikte seçilmişlerin yöneteceği bir ülke haline getirmemiz gerekiyor. Kütahya Belediyesi olarak bizler üç dört ayda bir siz değerli muhtarlarımızla bir araya geldik. Belki de Türkiye’de bir ilk gerçekleştirerek senelik olarak Simav Eynal, Harlek Otel ve son iki yıldır da Antalya’da istişare ve eğitim toplantılarımızı düzenledik. Birlik ve beraberliğimizin daimi olmasını temenni ediyor, kongremizdeki iki güzide adayımıza başarılar diliyorum” dedi.(EFE)