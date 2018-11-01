Kütahya, okullaşma oranında bölge birinci

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) Bölge Müdürlüğü, Ege Bölgesi'nde ortaokul ve lisede okullaşma oranı en yüksek ilin Kütahya olduğunu açıkladı.

TÜİK Bölge Müdürü Mehmet Akyol, TÜİK tarafından oluşturulan Resmi İstatistik Programı kapsamında elde edilen Ulusal Eğitim İstatistikleri Veri Tabanı 2017 sonuçlarına göre; Ege Bölgesi illeri arasında ilkokul net okullaşma oranı en yüksek olan il yüzde 91,2 ile İzmir olurken, Kütahya yüzde 95,9 ile ortaokul net okullaşma oranı ve yüzde 94,8 ile ortaöğretim (lise) net okullaşma oranları en yüksek olan il konumunda olduğunu ifade etti.

Akyol, ”Kütahya'da 2017-2018 öğretim ve öğretim yılı başında ilkokul net okullaşma oranı yüzde 90,9, ortaokul net okullaşma oranı yüzde 95,9 iken ortaöğretimde (lise) net okullaşma oranı yüzde 94,8 olarak gerçekleşmiştir. Kütahya Türkiye'de ilkokul net okullaşma oranı en yüksek 47., ortaokul net okullaşma oranı en yüksek 13., ortaöğretim (lise) net okullaşma oranı en yüksek 8. il konumundadır. Ege Bölgesi illeri arasında ise ilkokul net okullaşma oranı en yüksek 2. ortaokul ve ortaöğretim (lise) net okullaşma oranı en yüksek 1. il konumundadır” dedi.(EFE)