Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünden gençleştirme çalışmaları

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'nce geleceğin sağlıklı ormanlarını tesis etmek amacıyla tüm İşletme Müdürlüklerinde çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım, Emet Orman İşletme Müdürlüğü Tetik Orman İşletme Şefliğinin 2019 yılı Boşaltma ve Işıklandırma Kesimi Programında yer alan 49,1 hektarlık sahada budama çalışmaları yapıldığını belirterek, yapılan çalışmalarda dikili damga üretimi esnasında fidanların ve sıklık çağındaki fertlerin minimum düzeyde zarar görmesi amacıyla geniş tepe tacı olan ağaçlarda tepe budaması yapıldığını ifade etti.

Kayım, “Tabii gençleştirme çalışmaları ile getirilen gençlik, türüne göre belli bir yaşa ulaştıktan sonra daha fazla ışığa ihtiyaç duyuyor. Işık ve boşaltma kesimlerini, tabii gençleştirme çalışmaları ile getirilen gençliğin ışık ihtiyacını karşılamak maksadı ile yapıyoruz. Boşaltma kesimlerinin gecikmesi hâlinde gençlik baskı altında gelişemez ve ileride kilitlenen yaşlı generasyonun devrilmeleri ve bölmeden çıkarılmaları sırasında gençliğe zarar verilir. Bu nedenle mutlaka budama yapılmalıdır” diye konuştu.(EFE)