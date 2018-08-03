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03 Ağustos 2018 14:27

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü’nün araç filosu genişliyor

Orman Genel Müdürlüğü tarafından Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne gönderilen kazıcı yüklenici kepçenin Gediz Orman İşletme Müdürlüğünün kullanımına tahsis edildiği bildirildi.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü’nün araç filosu genişliyor

03 Ağustos 2018 14:27


Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ormanlara daha rahat şekilde ulaşabilmek ve vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek amacıyla filosuna yeni araçlar eklemeyi sürdürüyor.


Gediz Orman İşletme Müdürlüğüne tahsis edilen yeni aracın hizmete girmesi sebebiyle tören düzenlendi. Törende yaptığı konuşmada araçların kazasız, belasız hizmetler vermesini dileyen Orman İşletme Müdürü Mustafa Merih Aydın; “Müdürlüğümüze teslim edilen kazıcı yüklenici kepçe için Genel Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum. Tahsis edilen araçlar sayesinde ormancılık çalışmalarımız daha etkin ve hızlı şekilde sürdürülecektir” dedi.


Törende araç filosuna katılan yeni kazıcı yüklenici kepçenin kazasız belasız hizmet sunması için kurban kesildi. (EFE)




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