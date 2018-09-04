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04 Eylül 2018 12:46

Kütahya Orman Bölge Müdürü Kayım: Sanat yapısı yapım çalışmaları ile orman yollarının standartları yükseliyor

Kütahya Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım, 2018 yol yatırım programları çerçevesinde inşaat çalışmalarının hızla tamamlandığını belirtti.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Kayım: Sanat yapısı yapım çalışmaları ile orman yollarının standartları yükseliyor

04 Eylül 2018 12:46


Yapılan sanat yapısı yapım çalışmaları ile orman yollarının standartlarının yükselmesini ve fiziki alt yapısının geliştirilmesini sağlamayı amaçladıklarını ifade eden Adnan Kayım; Orman içerisinde zor arazi şartlarında gerek yangınla mücadelede, gerek ormanların korunmasında, gerekse tüm diğer ormancılık faaliyetlerinde orman yollarının ne denli önemli olduğunun altını çizdi.


Kayım; “ Tüm İşletme Müdürlüklerimizde yol çalışmalarımız devam ediyor. Yapılan yollarımızın daha uzun ömürlü olabilmesi için ise sanat yapısı çalışmalarımızı hassasiyetle sürdürüyoruz. Orman yollarımızı korumak amacıyla bozuk alanlara büz, menfez, köprü, istinat duvarları yapıyoruz. Orman Bölge Müdürlüğü olarak amacımız yol ağımızı genişletmek ve dört mevsim hizmet verecek durumda tutabilmek” dedi.(EFE)




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