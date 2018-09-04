Yapılan sanat yapısı yapım çalışmaları ile orman yollarının standartlarının yükselmesini ve fiziki alt yapısının geliştirilmesini sağlamayı amaçladıklarını ifade eden Adnan Kayım; Orman içerisinde zor arazi şartlarında gerek yangınla mücadelede, gerek ormanların korunmasında, gerekse tüm diğer ormancılık faaliyetlerinde orman yollarının ne denli önemli olduğunun altını çizdi.

Kayım; “ Tüm İşletme Müdürlüklerimizde yol çalışmalarımız devam ediyor. Yapılan yollarımızın daha uzun ömürlü olabilmesi için ise sanat yapısı çalışmalarımızı hassasiyetle sürdürüyoruz. Orman yollarımızı korumak amacıyla bozuk alanlara büz, menfez, köprü, istinat duvarları yapıyoruz. Orman Bölge Müdürlüğü olarak amacımız yol ağımızı genişletmek ve dört mevsim hizmet verecek durumda tutabilmek” dedi.(EFE)