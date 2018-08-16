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16 Ağustos 2018 11:22

Kütahya Polisi’nden ’Huzurlu Bayram’ uygulaması

Kütahya İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, Kurban Bayramı dolayısıyla il genelinde ’Huzurlu Bayram’ uygulaması kapsamında, bayram öncesi ve bayramda çıkabilecek her türlü olumsuzluğa karşı önlem aldıklarını ifade etti.

Kütahya Polisi’nden ’Huzurlu Bayram’ uygulaması

16 Ağustos 2018 11:22


Çevik, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde kurban pazarları, alışveriş merkezleri, önemli nokta ve kavşaklar ile diğer illere bağlantı sağlayan karayollarında tüm asayiş ve trafik tedbirlerinin alındığını dile getirdi.


Halkın yoğun bulunduğu kurban pazarları, alışveriş merkezleri ve buna benzer bölgelerde yankesicilik, dolandırıcılık ve sahte para olaylarına karşı emniyet ekipleri tarafından bilgilendirme yapıldığını belirten Çevik, "Huzurlu Bayram uygulaması kapsamında bayram tatili süresince umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde meydana gelebilecek her türlü olumsuz olaylara karşı denetimler sıklaştırıldı. Tatil süresince birçok iş yerinin kapalı olması ve tatil amacı ile vatandaşların ikametlerinden ayrılması sebebiyle hırsızlık olaylarına karşı tedbirler artırılmıştır. Bu dönem süresince mezarlıklar sık sık kontrol edilecek. Özellikle vatandaşlarımızın dini duyguları ile ilgili zaafiyetlerinden yararlanan şahıslara karşı gerekli tedbirler alınmıştır. Otogar ve tren istasyonunda görevli personelimiz, seyahat eden yolcuların güvenliği açısından bagaj ve eşyaların denetimleri konusunda, sürücüleri ve diğer yetkilileri uyaracaklardır" diye konuştu. (EFE)




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