Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı

Dr. Vural Kavuncu, bu yıl fakültelerinde doluluk oranının yüzde 100'e ulaştığını ve hiç boş kontenjan kalmadığını açıkladı.

Yakın zamanda Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nden sağlıkla ilgili bölümlerin ayrılması ile nüvesi oluşturularak kurulmuş olan Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesinin 'sağlık temalı' bir üniversite olarak Türkiye'nin ilkler arasında yer aldığını ifade eden Rektör Kavuncu, “ Bu hafta itibarıyla Üniversitemizde yeni eğitim ve öğretim yılına başladık. Mevcut Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin devam eden öğrenci eğitimlerinin yansıra bu sene ilk defa Diş Hekimliği Fakültesi'ne de öğrenci alındı. Gediz ve Simav'da bulunan Sağlık Meslek Yüksek Okulları ile birlikte yeni öğrenci kayıt sayısı 720 rakamına ulaştı. Geçtiğimiz yıl bu rakam 576 öğrenci şeklinde gerçekleşmişti. Fakültelerimizde doluluk oranı yüzde 100'e ulaşırken hiç boş kontenjan kalmadı. Meslek Yüksek Okullarında da doluluk oranı yüzde 90'ın üzerinde gerçekleşti. Şu anda Lisansüstü dahil Üniversitemizde toplam 2 bin 813 kayıtlı öğrencimiz bulunuyor” dedi.

Öğrencilere nitelikli ve kapsamlı bir eğitim sunmak için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini belirten Kavuncu,” Bunun için ilk hedefimiz akademik kadromuzu güçlendirmek olacaktır. Eğitim süreçlerinde ilimizi, kültürel, tarihi ve doğal değerleri ile birlikte tanımaları için de çalışmalar yapacağız. Yeni eğitim ve öğretim yılının tüm öğrencilerimiz, akademik kadromuz ve idari personelimiz için hayırlı olmasını, verimli çalışmalarla hedeflerine ulaşmasını diliyorum” diye konuştu.(EFE)