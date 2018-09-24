Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesinde “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Manuel Terapi” Konferansı

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon konularıyla Televizyon Ekranlarının sevilen yüzü haline gelen Prof. Dr. Cihan Aksoy'un konuşmacı olarak katıldığı “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Manuel Terapi” konulu söyleşi Tıp Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Söyleşiye Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesinden akademik personel ve öğrenciler katıldı.

Öğleden sonraki oturum öncesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ek Hizmet Binasını ziyaret eden Cihan Aksoy, hastaneden övgüyle söz ederek tüm çalışanlara başarılar diledi.

Yoğun bir katılımla gerçekleşen söyleşide Aksoy, manuel terapi, güncel tıp anlayışları yanlışlar ve doğrular, çeşitli ülkelerin tıbba bakış açısı, tıbbın gelişimi, günümüz tıbbı ve manuel tıp başlıkları altında değerli bilgiler aktardı.

Söyleşinin sonunda Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Orhan Özatik; Aksoy'a çiçek takdim ederek faydalı ve keyifli söyleşiyi gerçekleştirdiği için kendisine teşekkür etti. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu günün anısına Prof. Dr. Cihan Aksoy'a plaket takdim ederek teşekkürlerini iletti.

Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Orhan Özatik'in daveti üzerine Kütahya'ya gelen Prof. Dr. Cihan Aksoy; hiç tereddüt etmeden bu daveti kabul ettiğini ve konferansa olan ilgiden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Aksoy, ayrıca Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu için asistanlık yıllarında da çalışkan, üretken ve çok başarılı bir insan olduğunu belirterek, yeni görevinde başarılar diledi.(EFE)