Kütahya Sosyal Yardım Ve Kültür Vakfı’ndan İftar

Belediye Sosyal Tesislerindeki iftar sonrası bir konuşma yapan Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Tunçoğlu, "Vakfımız 12 ay yaz-kış demeden aktif çalışan bir kuruluştur.Üniversite öğrencilerine burslar, köy okullarına ders araç gereçleri, kitaplar, giyim desteği yapıyoruz.Kışın soğuk günlerinde bile fedakar ve örnek çalışmalar yapıyoruz" dedi.

İftar programına şehit aileleri, gaziler, sakatlar ve beyazay derneği mensupları ile davetliler katıldı.

İftar sonrası yemek duası, Bölge Yatılı Kur’an Kursu öğretmenlerinden Turhan Bayatlı tarafından yapıldı. (EFE)