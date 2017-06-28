Kütahya, TANAP hibe programında

Güzergahı boyunca yerel nüfusa güçlü faydalar sağlamayı, sürdürülebilir projelerle bölge halkının ekonomik ve sosyal kalkınmasını desteklemeyi hedefleyen Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) Sosyal ve Çevresel Yatırım Hibe Programlarına, AK Parti Kütahya Milletvekili Mustafa Şükrü Nazlı’nın girişimleri ile Kütahya’yı da aldı.

TANAP; Yerel olarak tanımlanan ihtiyaçlara karşılık gelen bölgedeki insan kaynakları potansiyelini ve sosyal sermayeyi güçlendirmeyi hedefliyor. Tarım, imalat ve turizm dahil olmak üzere hizmet sektöründeki yerel küçük ve orta ölçekli işletmelerin ihtiyaçlarının bu hibe projesiyle destekleneceğini açıklayan Nazlı, "TANAP yetkilileri ile yaptığımız görüşmeler sonucu Domaniç ve Tavşanlı ilçelerimizi hibe verilecek ilçeler arasına aldılar. Halkımız adına başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Berat Albayrak ve TANAP yetkililerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Nazlı, TANAP’ın Domaniç ve Tavşanlı’da çevre altyapısını, doğal kaynakları, yenilenebilir enerji kaynaklarını, biyo-çeşitliliğini ve eko-sistemlerini geliştiren projeleri destekleyeceğini ifade ederek; konuyla ilgili bilgilendirme toplantılarının yapılacağını açıkladı.(EFE)