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11 Mayıs 2018 14:52

Kütahya Türkiye’de en fazla tarım alanına sahip 29. il

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Bölge Müdürlüğü, 2017 yılı geçici verilerine göre Kütahya’nın, en fazla toplam tarım alanına sahip Türkiye’de 29.

Kütahya Türkiye’de en fazla tarım alanına sahip 29. il

11 Mayıs 2018 14:52

il konumunda olduğunu açıkladı.


Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Manisa Bölge Müdürü Mehmet Akyol, açıklamasında Kütahya ilinde 2016 yılında 3 Milyon 17 bin 231 dekar olan toplam tarım alanı miktarının 2017 yılı geçici verilerine göre bir önceki yıla göre yüzde 5,9 artış göstererek 3 Milyon 196 bin 407 dekar olduğunu belirtti.


Akyol, “Kütahya ili bu değer ile en fazla toplam tarım alanına sahip Türkiye’de 29. Ege Bölgesi illeri arasında 6. il konumundadır. 2017 yılı geçici verilerine göre; Kütahya’daki tarım alanlarının yüzde 74,3’ünü (2 375 568 dekar) tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerin ekilen alanı, yüzde 20,3’ünü (649 261 dekar) nadas alanı, yüzde 2,2’sini (71 059 dekar) sebze bahçeleri alanı ve yüzde 3,1’ini (100 519 dekar) meyveler, içecek ve baharat bitkilerinin alanı oluşturmaktadır. Kütahya ilinde 2017 yılında süs bitkileri alanı bulunmamaktadır” dedi.(EFE)




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