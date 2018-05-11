’Kütahya türkülerinin babası’ merhum Hisarlı Ahmet anıldı

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Kütahya Güzel Sanatlar Derneği ile Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı iş birliğiyle gerçekleştirilen sempozyumun 2018 yılı teması ‘Müzik Teorileri’ olarak belirlendi.

Sempozyumun açılış törenine Vali Ahmet Hamdi Nayir, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Dumlupınar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kaan Erarslan, Kütahya Güzel Sanatlar Derneği Başkanı Mustafa Kemal Altınsoy ile yönetim kurulu üyeleri, Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müdürü Uğur Türkmen, Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu Bilim ve Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Türev Berki, Hisarlı Ahmet’in oğlu Mustafa Hisarlı, STK Temsilcileri, bazı daire müdürleri, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan sempozyumun açılış konuşmasını yapan Kütahya Güzel Sanatlar Derneği Başkanı Mustafa Kemal Altınsoy, sempozyumun gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, “Ben kimsenin ilgisiz kalamayacağı diller üstü bir dil olan müziğin hem kendi içinde hem de evrensel boyutta yaş, din, dil, ırk, sosyal statü ve cinsiyet gözetmeden herkese kapılarını açan, birleştirici gücüne inanıyorum” dedi.

Daha sonra kürsüye gelen Hisarlı Ahmet’in oğlu Mustafa Hisarlı, Kütahya türkülerinin güncellenmesi noktasında çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek türkülerin bir miras değil emanet olduğunu söyledi. Hisarlı, “Kütahya kelimesi 1942 yılından bu yana bir marka oldu. Bilindiği gibi altın değerli bir madendir ona sahip olan kişiyi de zengin eder. Hisarlı Ahmet’in heykeli dikildi, 600 yıllık Tarihi Kemer Hamamı Hisarlı Ahmet Kültür ve Sanat Evi oldu. Bunlar Hisarlı için bir değerdir ama Kütahya’ya da bir zenginlik katmıştır” ifadelerini kullandı.

Başkan Saraçoğlu: Kütahya’nın Devlet Konservatuarı’na ihtiyacı var

Her toplantıda Kütahya’nın bir kültür ve sanat şehri olduğunu söylemekten gurur duyduklarını ifade eden Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, “Kütahya son dönemlerde artık kendi ismini sadece Türkiye’de değil Dünya’da da tescil noktasında önemli adımlar atan bir şehir. Bunu da tüm sanatçılarımızın ve Kütahya’ya emek verenlerin katkılarıyla gerçekleştiriyoruz. Bu manada “Zanaat ve Halk Sanatları” dalında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na girdik. Dünya’daki 37 şehirden bir tanesi Kütahya oldu. Artık sahip olduğumuz değerleri gün yüzüne çıkarabilmeliyiz. Tüm ilçelerimizle beraber inşallah bu adımı atmaya gayret göstereceğiz” dedi.

Kütahya’nın Devlet Konservatuarı ihtiyacı olduğundan da söz eden Başkan Saraçoğlu, DPÜ’de konservatuvar kurulmasına noktasında altyapının hazır olduğunu söyledi.

Daha sonra Vali Ahmet Hamdi Nayir geldi kürsüye. Vali Nayir konuşmasına Kütahya’nın sanatına emek vermiş tüm isimleri rahmet ve saygıyla anarak başladı. Nayir, sanatçıların kıymetinin yalnızca belli günlerde değil her fırsatta anlaşılması gerektiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu Bilim ve Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Türev Berki sunum eşliğinde sempozyumunun 2018 yılı teması ‘Müzik Teorileri’ hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Programda Kütahya Güzel Sanatlar Derneği Başkanı Mustafa Kemal Altınsoy tarafından desteklerinden dolayı Vali Ahmet Hamdi Nayir ile Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu’na plaket takdim edildi. (EFE)