Kütahya vakıf zengini

Nayir, Türk ve İslam medeniyetinin bir vakıf medeniyeti olduğunu belirterek, “Biz bin yıllık medeniyetimizi tanımlarken bunların içinde kurabileceğimiz cümlelerden bir tanesi de bizim medeniyetimiz aynı zamanda bir vakıf medeniyetidir. Geçmişte çok güzel örneklerini vermiş, Anadolu’da izini, önemli eserlerini bırakmış yapılardan bir tanesi de vakıflar. Devlet teşkilatının yükünü azaltan olarak devletle iş birliği içerisinde çalışma becerisini de gösteren vakıflarımız Anadolu’da büyük bir ihtiyacı karşılamışlar. Hem inancımızdan, hem tarihimizden hem de kültürümüzden izler taşıyan yerler olarak vakıflar bugün de bizim için kıymet ifade eden önemli bir yapımız” dedi.

35. Vakıflar Haftası etkinlikleri Vakıflar Bölge Müdürlüğünde düzenlenen konferansla devam etti.

DPÜ Öğretim Üyesi Dr. Özlem Soyer Zeyrek’in konuşmacı olarak yer aldığı program Vakıflar Bölge Müdürlüğünce hazırlanan tanıtım filminin gösterilmesiyle devam etti.

Konferansa Vali Ahmet Hamdi Nayir, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Aydın, Vakıflar Bölge Müdürlüğü personeli, bazı daire müdürleri, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Kadınların Osmanlı’dan günümüze dek vakıflarda etkin olduğunu, hiçbir zaman geri kalmadığını belirten Dr. Özlem Soyer Zeyrek, “ Kadının vakıf kurması çok önemli ve özel bir konu. Kadınlar hayatını ailesine, evladına vakfeden insanlardır. Kadın vakıftır. Kadınların hayır ve hasenat noktasında asla sosyal yaşamın içerisinde geri kalmamıştır. Hiç yok zannedilen kadınlar tarihinin aslında öyle olmadığını, özellikle şehirlerde şehri inşa edenlerin başında kadınların geldiğini görüyoruz. Müslüman Türk kadınları, tarihte bilinenin aksine geri kalmamış sosyal hayatı inşa etmiş, şehirlere kimlik kazandırmışlardır. Kütahya’da rastlayamadık maalesef ama Kütahya Hatuniye Caminin bir kadın tarafından yaptırıldığı tahmin ediliyor. Onun dışında Kütahya’da kadınlar tarafından çamaşırlık, sübyan mektepleri yapılmış ama bunların hepsini araştırıp bulmamız gerekiyor. Sadece üzerimize düşen görev onların neler yaptığını daha kapsamlı şekilde araştırmak, onların insanlığı nasıl yaşattığını ortaya koyabilmektir.

Kütahya’nın vakıf konusunda eşsiz bir şehir olduğuna dikkat çeken Dr. Özlem Soyer Zeyrek 18. yüzyılda kadınların Kütahya’da Pirler Cami imam hatipleri, Hatuniye Cami, Abdullah Ef Medresesi, Hezar Dinari Mescidi, Ulu Cami Müderrisi, Saray Cami ve Muhtelif Çeşmelerini vakfettiklerini söyledi. (EFE)