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13 Eylül 2017 15:33

Kütahya Vali Vekili Sedat Oktar:

Kütahya’nın Domaniç, Emet ve Hisarcık ilçelerinde meydana gelen orman yangınları hakkında açıklamalarda bulunan Kütahya Vali Vekili Sedat Oktar, Domaniç’te 10 Eylül Pazar günü başlayan orman yangınının kısmen kontrol altına alındığını, yapılan çalışmalar neticesinde Hisarcık ve Emet ilçelerinde ise orman yangınlarının kontrol altına alındığını kaydetti.

Kütahya Vali Vekili Sedat Oktar:

13 Eylül 2017 15:33


Orman yangınlarıyla ilgili çalışmaların havadan ve karadan olmak üzere aralıksız sürdüğünü belirten Vali Vekili Sedat, “10 Eylül Pazar günü Domaniç ilçesi Çukurca Beldesinde çıkan orman yangınına Kütahya Orman Bölge Müdürlüğümüze bağlı orman yangınlarıyla mücadele ekip ve araçları en kısa süre içerisinde yangına müdahalede bulunmuştur. İlk gün 6 helikopterle mücadele yürütülmüş, 11 Eylül Pazartesi günü 8 helikopter ve 4 amfibik uçağı ile söndürme çalışmalarına devam edilmiştir. Söndürme hizmetlerinde pek çok ilimizden gelen 100’e yakın su ikmal aracı ve arazöz, 20’ye yakın iş makinesi, 500’e yakın yangın söndürme işçisi ve tüm yöre halkı ile çalışmalara devam edilmekle birlikte yüksek sıcaklık ve aşırı rüzgar nedeniyle kısmen kontrol altına alınmıştır” dedi.


Devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini ifade eden Vali Vekili Sedat Oktar, Emet ilçesi Kabaklar Köyü civarında farklı noktada çıkan orman yangınlarına 4 uçak ve 14 helikopterle müdahale edildiğini, yapılan çalışmalar neticesinde orman yangınlarının kontrol altına alındığını aktardı.


Meydana gelen orman yangınlarında can kaybı yaşanmazken, yangın mahalline yakın olan halk tedbir amaçlı güvenli bölgeye çekildi.


Öte yandan yangın sebebiyle güvenli alana getirilen vatandaşlara Kızılay ve AFAD ekipleri tarafından yiyecek ve içecek dağıtıldı.(EFE)




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