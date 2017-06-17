Kütahya Valiliğinden gaziler ve ailelerine iftar

Kütahya İl Özel İdaresi Sosyal Tesisleri’ndeki iftar programına Vali Ahmet H.Nayir ile eşi Münevver Nayir, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Bülent Tatkan, Belediye Başkan Vekili Fatih Kölgeli, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, İdare Mahkemesi Başkanı Mustafa Bilici, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Uğur, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, STK Temsilcileri, bazı daire müdürleri ile gaziler ve aileleri katıldı.

Masaları tek tek gezerek eşi Münevver Nayir ile gazileri ve yakınlarını selamlayan Vali Ahmet Hamdi Nayir hepsiyle yakından ilgilendi.

Vali Ahmet H. Nayir birlik ve beraberliğin en güzel yansımalarının iftar sofralarında ortaya çıktığını söyledi. "Şehitlerimize ve gazilerimize minnet borçluyuz" diyen Vali Ahmet H. Nayir, “Ramazan oruç ayı, Kur’an ayı. Aynı zamanda yardımlaşma, dayanışma, bereket, birlik ve beraberlik ayı. Ramazan ayının bu özelliğini de biz en güzel iftar sofralarında görüyoruz. Bizleri ve dualarımızı bir araya getiriyor, o bereketi bize hissettiriyor. Bizler, millet olarak birlik bütünlük içinde olduğumuz mesajını iftar sofralarında en güzel şekilde veriyoruz. Eğer bugün bu topraklar üzerinde hür ve bağımsız olarak, buradaki gibi kendi irademizle bir araya gelip, huzur içerisinde bir iftar yapıyorsak bu Malazgirt’ten Çanakkale’ye, Dumlupınar’dan Güneydoğu’ya, Kıbrıs’ımıza, 15 Temmuz’a kadar vermiş olduğumuz şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesindedir. Onların yapmış olduğu büyük fedakarlıklar sayesinde bu topraklar üzerinde hür ve bağımsız olarak varlığımızı devam ettiriyoruz. Bütün milletimizin fertleri şehitlerimize, gazilerimize minnet borçlular, bunu da her vesileyle dile getiriyoruz. Ahirete intikal etmiş olan bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum, gazilerimizin ve onlara emek veren, onların en büyük yardımcıları olan aileleriyle birlikte sağlık ve sıhhat içerisinde hem bayrama erişmelerini hem de gelecek günleri sağlık ve sıhhat içerisinde görmelerini temenni ediyorum” diye konuştu.

Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar’ın duasının ardından Vali Ahmet H. Nayir, gazi ve yakınlarıyla tek tek ilgilenerek istek ve arzularını dinledi. (EFE)