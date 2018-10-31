Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'den Pazarlar'a veda

İç işleri Bakanlığı'nın Valiler Kararnamesi ile Sakarya Valiliği'ne atanan Ahmet Hamdi Nayir, veda turlarına devam ediyor.

Vali Nayir'in Pazarlar İlçesine veda ziyareti için Kaymakamlık binası önünde karşılama tören düzenlendi.

Pazarlar Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda ilçe protokolü ile kısa toplantı yaparak vedalaştı.

Veda toplantisına Pazarlar Kaymakamı Kerem Yenigün, Pazarlar Belediye Başkanı Cavit Erdoğan, AK Parti İlçe Başkanı Bilal Demirci, İl genel Meclis üyeleri ve ilçe protokolü katıldı.

Pazarlar İlçe protokolü ile bir araya gelen Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, "Ben Kütahya'nın 41. valisiyim. Kütahya'da 2 buçuk yıl çalıştım.Kütahya benim 14. görev yerim. 15. görev yerimde göreve başlamak için ayrılacağız.Kütahya'dan ayrıldıktan sonra Kütahya'mızla ilgili güzel şeyler hatırlayacağız. Pazarlar ise bizlere problem getirmeyen güzel ilişkileri olan bir ilçe olarak aklımızda kalacaktır. Görev süremce olumsuz bir durum olmadı. Buralar kendilerine yeter ilçeler arasındadır. Altyapı olarak köylerimize yatırımlar yaptık. Ama hizmetin sınırı yok. Bundan sonra gelecek valimizde bizim eksiklerimizi tamamlayarak böyle devam edecektir. Her şeyden önemlisi İlçelerimizi Kaymakamlarımız başkanlığında güzel hizmetler yaptılar. Milletin ihtiyaç duyduğu tüm hizmetleri devlet bütünlüğü içerisinde, birlik beraberlik içerisinde yürüttü arkadaşlarımız. Sizden gelecek başarı, sağlık haberleri gittiğimiz yerlerde bizleri memnun edecektir" dedi.

Pazarlar Kaymakamlığı Hükümet Konağı önünde ilçe protokolü ile hatıra fotoğrafı çektiren Valisi Ahmet Hamdi Nayir vedalaşarak ilçeden ayrıldı.(MB-EFE)